sábado, 23 de mayo de 2026

Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Regina.

 



COMUNICADO A LA COMUNIDAD.

Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Regina.
La Comisión Directiva y el Cuerpo Activo del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Regina informan a la comunidad que:
Desde el sábado 23/05 a las 08:00 hs y hasta el domingo 24/05 a las 16:00 hs se estarán llevando a cabo las prácticas finales del Examen de Aspirantes Período 2025/26.
Durante estas jornadas se realizarán distintos simulacros de incendio estructural, incendio forestal, rescate vehicular y materiales peligrosos en diferentes puntos de la ciudad y zonas aledañas. Por este motivo, van a observar movimientos de unidades, personal y vehículos de emergencia como parte de las actividades programadas.
Queremos llevar tranquilidad a los vecinos: se trata únicamente de prácticas planificadas y supervisadas, no de emergencias reales.
Agradecemos la comprensión y el apoyo de siempre a nuestros futuros bomberos, que se están capacitando para brindar un mejor servicio a toda la comunidad de Villa Regina.
Cualquier consulta pueden acercarse al cuartel o comunicarse por nuestras vías oficiales.
"Con gran alegría queremos compartir que en el dia de ayer retiramos una camioneta Toyota hilux 4x4 modelo 2023 de la consecionaria Nippon Car en Neuquen".


Publicado por en
Etiquetas: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)