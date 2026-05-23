COMUNICADO A LA COMUNIDAD.
Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Regina.
La Comisión Directiva y el Cuerpo Activo del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Regina informan a la comunidad que:
Desde el sábado 23/05 a las 08:00 hs y hasta el domingo 24/05 a las 16:00 hs se estarán llevando a cabo las prácticas finales del Examen de Aspirantes Período 2025/26.
Durante estas jornadas se realizarán distintos simulacros de incendio estructural, incendio forestal, rescate vehicular y materiales peligrosos en diferentes puntos de la ciudad y zonas aledañas. Por este motivo, van a observar movimientos de unidades, personal y vehículos de emergencia como parte de las actividades programadas.
Queremos llevar tranquilidad a los vecinos: se trata únicamente de prácticas planificadas y supervisadas, no de emergencias reales.
Agradecemos la comprensión y el apoyo de siempre a nuestros futuros bomberos, que se están capacitando para brindar un mejor servicio a toda la comunidad de Villa Regina.
Cualquier consulta pueden acercarse al cuartel o comunicarse por nuestras vías oficiales.
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