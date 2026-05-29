TASSILE. «EL CRECIMIENTO INSTITUCIONAL NOS EXIGE ADECUAR LA UNIVERSIDAD A LAS NUEVAS REALIDADES DE LOS ESTUDIANTES».

InfoRegina.
El pasado miércoles, Valentín Tassile fue reelecto como decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos (FACTA) , dependiente de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) en Villa Regina. En una entrevista exclusiva en los estudios de InfoRegina, el funcionario analizó lo que dejó un proceso electoral histórico, detalló el ambicioso plan de infraestructura en marcha y fijó postura sobre el rol estratégico de la producción de alimentos frente al fenómeno demográfico de Vaca Muerta.
UN ESCENARIO DEMOCRÁTICO QUE NO SE REPETÍA HACE DOS DÉCADAS.
A diferencia de su primera gestión, a la cual llegó mediante una lista única, en esta oportunidad la comunidad universitaria de la FACTA debía elegir entre diferentes opciones. Para Tassile, lejos de ser un obstáculo, la competencia electoral es un síntoma de madurez institucional.
«Hacía cerca de 20 años que la FACTA no tenía más de una lista en juego. Lo viví con mucho entusiasmo porque son síntomas de crecimiento. Aumentó el número de alumnos, de docentes, de graduados y el personal no docente. Estos procesos son naturales, sanos y parte de la madurez que necesita la institución para seguir fortaleciéndose», destacó.
Respecto al plano macro de la UNCO, donde resultó electo Cristian López como nuevo rector, Tassile reconoció que su espacio buscaba una alternativa con una impronta más federal. «Planteé mi disidencia porque las dos listas en pugna concentraban sus candidatos en Neuquén capital. Somos una universidad territorial y eso debe expresarse en sus autoridades», señaló, aunque aclaró que ya se encuentra en etapa de acompañamiento institucional. «Los tiempos electorales terminaron; ahora es tiempo de gestión y de generar gobernabilidad» planteo.
RENOVACIÓN DE EQUIPO Y EL SALTO DE LA PLANTA PILOTO DE GODOY.
El decano ratificó que de cara a estos próximos cuatro años se renovará casi en su totalidad el equipo de gestión . Tras una primera etapa marcada por obras estructurales complejas —como la reparación de grietas edilicias y una renovación histórica de la red de gas—, los cañones ahora apuntan a la transferencia socio-productiva.
En ese sentido, adelantó un importante acuerdo con el Ministerio de Producción de Río Negro:
- Convenio en marcha: Se trabaja junto al ministro Carlos Banacloy para optimizar la Planta Piloto ubicada en General Enrique Godoy.
- Habilitación comercial: El objetivo es que en un plazo de dos a tres meses el espacio cuente con el registro de establecimiento y de productos.
- Impacto local: Permitirá que tanto alumnos y docentes realicen prácticas e investigación, como así también que emprendedores cobijados por programas provinciales elaboren allí sus productos con valor agregado.
- Aulas híbridas: La respuesta al cambio de perfil del estudiante
Uno de los puntos más críticos analizados en la entrevista fue la transformación en la composición del alumno de la FACTA. El encarecimiento del transporte y las dificultades habitacionales redujeron la llegada de estudiantes de localidades más alejadas como Neuquén o Cipolletti, incrementando la matrícula de cercanía.
Asimismo, las estadísticas universitarias marcan un nuevo paradigma: entre el 33% y el 36% de los estudiantes de la UNCO hoy trabajan.
Para dar respuesta a esto sin perder la riqueza de la presencialidad, la facultad avanza hacia un modelo dual. «Los propios chicos nos transmiten que no quieren estar encerrados dos días en un departamento frente a una pantalla; quieren venir a la facultad. Por eso el camino del medio son las aulas híbridas «,explicó Tassile. La institución ya retiró los viejos proyectores y renovó el equipamiento técnico y de conectividad para que todas las aulas permitan interactuar en tiempo real con quienes asisten ya quienes deben seguir la clase de manera virtual por razones laborales.
ALIMENTOS Y VACA MUERTA. EL CINTURÓN VERDE QUE ABASTECERÁ EL CRECIMIENTO.
Consultado sobre si el aumento de la actividad hidrocarburífera en la región relega a las ciencias aplicadas a la alimentación, Tassile ofreció una perspectiva inversa y estratégica: Vaca Muerta es una oportunidad histórica para la FACTA.
«Vaca Muerta plantea un desafío demográfico enorme. Proyecciones oficiales estiman que la Patagonia llegará a albergar a 1,5 millones de personas en el mediano plazo. Toda esa masa poblacional necesita vivienda, educación y, principalmente, alimentación con valor agregado», argumentó.
El decano ejemplificó el impacto real señalando la logística que hoy demanda la industria. «Hay campamentos en zonas operativas que alimentan a más de 1.300 o 1.500 personas por día en medio de la nada. Los servicios de alimentación involucrados en todo ese trayecto requieren de la infraestructura logística y de los profesionales que formamos en nuestra facultad. El corredor productivo de Río Negro tiene un rol clave en este engranaje», concluyó.
Publicado en INFOREGINA.
https://inforegina.com.ar/entrevistas/tassile-el-crecimiento-institucional-nos-exige-adecuar-la-universidad-a-las-nuevas-realidades-de-los-estudiantes/
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