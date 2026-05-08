SE REPROGRAMÓ LA 2° FECHA DEL PATAGÓNICO DE KARTING DEL MOTO CLUB REGINENSE.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 𝗠𝗢𝗧𝗢 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗡𝗘𝗡𝗦𝗘.
La Comisión Directiva del Moto Club Reginense comunica oficialmente la reprogramación de la actividad deportiva prevista para este fin de semana.
MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN.
Debido a las precipitaciones registradas durante la tarde de hoy, se ha producido una significativa acumulación de agua en la pista del Kartódromo de nuestra institución. Esta situación, sumada a la elevada carga de humedad previa en el suelo que mermó la capacidad de absorción del trazado, imposibilita el desarrollo de la competencia garantizando la seguridad de los pilotos.
SE REPROGRAMA LA FECHA.
Ante este escenario, se ha determinado que la 2° fecha del Campeonato Patagónico de Karting se llevará a cabo los días sábado 16 y domingo 17 de mayo. Manteniendo como escenario el Kartódromo del Moto Club Reginense
INFORMACIÓN PARA PILOTOS.
Los más de 70 pilotos ya registrados mantienen automáticamente su reserva para la nueva fecha.
No obstante se reabre el período de inscripción para aquellos competidores que deseen sumarse a la fecha. Siendo la fecha de cierre de Inscripciones el viernes 15 de mayo a las 12:00 hs.
Lamentamos los inconvenientes que esta postergación climática pueda causar a equipos, pilotos y aficionados, pero priorizamos el estado del circuito para brindar el espectáculo deportivo que el Campeonato Patagónico merece.
Comisión Directiva Moto Club Reginense.
No hay comentarios:
Publicar un comentario