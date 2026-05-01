Delegación Argentina encabezada por Rodolfo Veronesi en la Comuna de Tesero (Italia).

¡Un puente de siglo entre Tesero y Argentina!
El lunes por la mañana en Comuna tuvimos el honor de acoger a la Delegación Argentina encabezada por Rodolfo Veronesi (asesor ATM, profesor de la Universidad Nacional de Río Negro y profesional en el campo del comercio agroalimentario extranjero) con Francisco Canepele Domenech (coordinador de la zona centro de Argentina de la Asociación Trentini en el Mundo-ATM), la psicóloga Miriam Giani y Arianna Giuliani representando a la Federación de Cooperación Trentina.
El objetivo es conocer nuestro sistema de cooperativas sociales, que nació aquí mismo en los Dolomitas y se convirtió en modelo.
Pero este encuentro no sale de la nada, la visita es el resultado de una rentable relación iniciada por Carlo Dellasega, y es el hilo que continúa una historia que comenzó hace más de 100 años, cuando muchas personas de Tesera y Trentino partieron hacia Argentina en busca de una futuro. Allí trajeron sus brazos, su dialecto y la cultura de "hacerlo juntos". Hoy esos lazos siguen vivos: familias, gemelos, historias compartidas que cruzan el océano.
Símbolo de este intercambio continuo son también dos jóvenes de Tesero presentes, Stefano Eccher y Monica Deflorian, quienes asistieron a un año de estudios en el extranjero en Argentina. Ellos son la prueba de que este diálogo nunca ha terminado.
Gracias a nuestros amigos argentinos por visitar y renovar una vieja amistad, hablamos de cooperativas, pero en realidad hablamos de casa.
Los esperamos nuevamente en Tesero. La puerta siempre está abierta.
Un ponte lungo un secolo tra Tesero e l’Argentina!
Lunedì mattina in Comune abbiamo avuto l’onore di ospitare la Delegazione Argentina guidata da Rodolfo Veronesi ( consigliere ATM, professore presso l'Università Nazionale di Río Negro e professionista nel settore del commercio estero agroalimentare) con Francisco Canepele Domenech (coordinatore della zona centrale dell'Argentina dell'Associazione Trentini nel Mondo-ATM) , la psicologa Miriam Giani ed Arianna Giuliani in rappresentanza della Federazione Trentina della Cooperazione .
L'obiettivo è quello di conoscere da vicino il nostro sistema di cooperative sociali, nato proprio qui tra le Dolomiti e diventato un modello.
Ma questo incontro non nasce dal nulla, la visita è frutto di una proficua relazione avviata da Carlo Dellasega , ed è il filo che continua una storia iniziata oltre 100 anni fa, quando tanti teserani e trentini partirono per l’Argentina in cerca di futuro. Lì portarono le loro braccia, il loro dialetto e la cultura del “fare insieme”. Oggi quei legami sono ancora vivi: famiglie, gemellaggi, storie condivise che attraversano l’oceano.
Simbolo di questo scambio continuo sono anche due giovani di Tesero presenti , Stefano Eccher e Monica Deflorian , che hanno frequentato un anno di studio all'estero proprio in Argentina. Loro sono la prova che questo dialogo non si è mai interrotto.
Grazie ai nostri amici argentini per la visita e per aver rinnovato un’amicizia antica , abbiamo parlato di cooperative, ma in realtà abbiamo parlato di casa.
Vi aspettiamo di nuovo a Tesero. La porta è sempre aperta.
Lunedì mattina in Comune abbiamo avuto l’onore di ospitare la Delegazione Argentina guidata da Rodolfo Veronesi ( consigliere ATM, professore presso l'Università Nazionale di Río Negro e professionista nel settore del commercio estero agroalimentare) con Francisco Canepele Domenech (coordinatore della zona centrale dell'Argentina dell'Associazione Trentini nel Mondo-ATM) , la psicologa Miriam Giani ed Arianna Giuliani in rappresentanza della Federazione Trentina della Cooperazione .
L'obiettivo è quello di conoscere da vicino il nostro sistema di cooperative sociali, nato proprio qui tra le Dolomiti e diventato un modello.
Ma questo incontro non nasce dal nulla, la visita è frutto di una proficua relazione avviata da Carlo Dellasega , ed è il filo che continua una storia iniziata oltre 100 anni fa, quando tanti teserani e trentini partirono per l’Argentina in cerca di futuro. Lì portarono le loro braccia, il loro dialetto e la cultura del “fare insieme”. Oggi quei legami sono ancora vivi: famiglie, gemellaggi, storie condivise che attraversano l’oceano.
Simbolo di questo scambio continuo sono anche due giovani di Tesero presenti , Stefano Eccher e Monica Deflorian , che hanno frequentato un anno di studio all'estero proprio in Argentina. Loro sono la prova che questo dialogo non si è mai interrotto.
Grazie ai nostri amici argentini per la visita e per aver rinnovato un’amicizia antica , abbiamo parlato di cooperative, ma in realtà abbiamo parlato di casa.
Vi aspettiamo di nuovo a Tesero. La porta è sempre aperta.
Información publicada por el Círculo Trentino de Villa Regina.
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