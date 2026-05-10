EL CLUB ATLÉTICO REGINA VUELVE A SER PUNTERO.
La fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga Deportiva
Confluencia como visitante enfrentó al Deportivo Huergo por 2 a 1 con goles de Tobías
Rivas. En tercera división victoria por 3 a 1.
Por su lado Círculo Italiano igualó 1 a 1como local en el
Estadio “Dante Vesprini” con San Martín de Cipolletti.y por la Zona Ascenso Club Deportivo Chichinales y Club Deportivo Godoy igualaron sin goles.
En la décima “arde la Ciudad” se viene el clásico reginense
en el estadio del Atlético Regina.
Partidos de la fecha 10 de la Liga Deportiva Confluencia – Zona
Campeonato.
- Catriel vs CIMAC
- La Amistad vs Academia Pillmatún
- San Martín vs Petroleros
Pampeanos
- Deportivo Roca vs Argentinos del
Norte (un clásico roquense).
- Club Atlético Regina vs Círculo
Italiano (el clásico Reginense).
- Unión Alem Progresista vs
Cipolletti
- Fernández Oro vs Deportivo
Huergo.
Partidos de la fecha 10 de la Liga Deportiva Confluencia –
Zona Ascenso.
- Independiente de Catriel vs Club Chichinales
- Alto Valle vs San Sebastián
- Maracacihno vs Deportivo Mainque
- Club Deportivo Godoy vs San Carlos
- Experimental vs El Salvador
- CECAP vs San Isidro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario