domingo, 10 de mayo de 2026

EL CLUB ATLÉTICO REGINA VUELVE A SER PUNTERO.



EL CLUB ATLÉTICO REGINA VUELVE A SER PUNTERO.

La fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga Deportiva Confluencia como visitante enfrentó al Deportivo Huergo por 2 a 1 con goles de Tobías Rivas. En tercera división victoria por 3 a 1.

Por su lado Círculo Italiano igualó 1 a 1como local en el Estadio “Dante Vesprini” con San Martín de Cipolletti.y por la Zona Ascenso Club Deportivo Chichinales y Club Deportivo Godoy igualaron sin goles.

En la décima “arde la Ciudad” se viene el clásico reginense en el estadio del Atlético Regina.

Partidos de la fecha 10 de la Liga Deportiva Confluencia – Zona Campeonato.

- Catriel vs CIMAC

- La Amistad vs Academia Pillmatún

- San Martín vs Petroleros Pampeanos

- Deportivo Roca vs Argentinos del Norte (un clásico roquense).

- Club Atlético Regina vs Círculo Italiano (el clásico Reginense).



- Unión Alem Progresista vs Cipolletti

- Fernández Oro vs Deportivo Huergo.

Partidos de la fecha 10 de la Liga Deportiva Confluencia – Zona Ascenso.

- Independiente de Catriel vs Club Chichinales

- Alto Valle vs San Sebastián

- Maracacihno vs Deportivo Mainque

- Club Deportivo Godoy vs San Carlos

-  Experimental vs El Salvador

- CECAP vs San Isidro.

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