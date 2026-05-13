INTI Villa Regina.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Villa Regina.
¿Qué hacemos?
Asesoramos y acompañamos al sector productivo local y regional aportando soporte tecnológico para la pequeña y mediana empresa a través de proyectos de investigación, actividades de capacitación, extensión y asistencia técnica.
Acercamos servicios INTI
a la zona de influencia (evaluación del requerimiento y búsqueda de la solución intra INTI).
Evaluación de vides
Evaluamos distintas variedades de vides para elaborar vinos utilizándolas de manera combinada.
Cuantificación de la biomasa
Dentro de la cadena foresto industrial, para su utilización con fines enérgicos.
Tecnologías de Gestión
Proyecto de difusión e implementación de Tecnologías de Gestión en las escuelas técnicas.
Patagonia
- Comodoro Rivadavia
- Neuquén
- Trelew
- Villa Regina
- https://www.argentina.gob.ar/inti
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