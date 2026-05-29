EN JUNIO MES DE LA REPÚBLICA ITALIANA EN REGINA.

¡EN JUNIO CELEBRAMOS EL MES DE LA REPÚBLICA ITALIANA!
En Círculo Italiano y junto a las asociaciones italianas de la ciudad celebraremos un nuevo aniversario de la República de Italia con actividades culturales para toda la comunidad.
El miércoles 3 de junio a las 19:30 h se realizará el acto protocolar oficial en nuestro Cine Teatro.
Luego, a las 20 h, daremos inicio al Ciclo de Cine Italiano con la proyección del documental producido por el Consulado General de Italia: “Dalla Patagonia alla fine del mondo”, una obra que recorre Villa Regina, Bahía Blanca, San Carlos de Bariloche y Ushuaia, retratando la presencia viva de la italianidad en la Patagonia.
Además, gracias a Espacio INCAA, disfrutaremos de producciones italianas para toda la familia los días: sábdo 6 de junio, domingo 14 de junio, domingo 21 de junio, domingo 28 de junio.
Todas las funciones será a las 19 horas.
*** Información: Círculo Italiano.
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