¿Cuánto cuesta hoy viajar entre Roca y el Alto Valle en el Ko Ko?

¿Nueva suba del boleto interurbano? ¿Cuánto cuesta hoy viajar entre Roca y el Alto Valle?
En medio de los constantes aumentos que impactan sobre la
nafta y el transporte público, vecinos y usuarios frecuentes del servicio
interurbano volvieron a expresar su preocupación por el precio de los pasajes
que conectan día a día las ciudades del Alto Valle. Durante las últimas
semanas, varios pasajeros aseguraron haber notado nuevas subas en el valor de
los boletos sin que existiera una comunicación oficial al respecto.
Distintos usuarios de la principal empresa de servicio de
transporte de pasajeros de la zona comenzaron el reclamo en redes, luego de
afirmar haber notado una pequeña suba en el precio del pasaje. El reclamo
comenzó principalmente entre trabajadores y estudiantes que utilizan
diariamente las unidades de la empresa KOKO para trasladarse entre localidades
como Allen, Cipolletti, Regina y Neuquén.
En respuesta a la consulta desde ANR, se afirmó que los
precios del KOKO no sufren aumentos desde abril, a pesar de lo que notaron
varios vecinos sobre un aumento en el precio del pasaje. Actualmente, en las
distintas boleterías de la región se muestra que el servicio común entre Roca y
Cipolletti, uno de los más utilizados por los roquenses, tiene un valor de
$4.677,04, mientras que viajar hasta la Terminal de Omnibus de Neuquén cuesta
$5.604,20. En tanto, el tramo Roca–Allen quedó fijado en $3.687,79 y el viaje a
Villa Regina asciende a $5.768,85.
Además del servicio Común, los colectivos del Koko cuentan
con una línea de frecuencia "express" que llega más rápido a los
destinos, sin frenar tanto en las pequeñas ciudades, y que normalmente tienen
un valor más elevado. A día de hoy, las tarifas del servicio expreso presentan
valores que llegan hasta los casi $7500. El valor de este servicio que va desde
Roca a Cipolletti cuesta $5.330,84, mientras que el pasaje hasta Neuquén alcanza los $6.940,90. Viajar desde Roca
hacia Allen en modalidad expreso tiene un costo de $3.715,04 y hasta Regina el
valor más alto de todos, con un precio de $7.211,06.
Aunque los viajes más requeridos de los roquenses suele ser hacia localidades como Villa Regina, Neuquén y Cipolletti, también el servicio cuenta con paradas en localidades intermedias, lo que conecta a todo el Valle. En el servicio común, viajar desde Roca a Cervantes cuesta $2.807,51, a Mainqué, $3.687,79, a Ingeniero Huergo $3.907,86; y a Godoy, $4.677,04. En el caso del servicio expreso, el tramo hacia Cervantes y Mainqué tiene un valor de $4.609,74, mientras que hasta Huergo y Godoy asciende a $5.846,30.
A pesar que se informó que el cuadro tarifario no ha sufrido
ningún aumento, el precio de los boletos volvió a generar malestar entre
usuarios habituales, quienes aseguran que el transporte representa uno de los
gastos que más aumentó en los últimos meses, y que en los últimos días el
precio con el que se encontraron al momento de abonar el viaje era mayor.
Información: LCR - La Comuna de Villa Regina.
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