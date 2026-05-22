ALERTA POR EL ROBO DE DATOS UTILIZANDO UN FALSO CORREO DEL PODER JUDICIAL.
El Poder Judicial de Río Negro recomienda prestar especial atención a correos electrónicos vinculados a situaciones judiciales para detectar su procedencia. En caso de recibir mensajes de direcciones dudosas, no brindar información, no hacer clic en links ni descargar archivos.
Esta semana se recibieron un gran número de consultas de personas de diferentes localidades del Alto Valle respecto de la procedencia de un correo electrónico que decía ser de un supuesto juzgado federal de familia, a través del cual brindaban una serie de información falsa respecto de una causa judicial.
Más detalles en: https://goo.su/jahmBi
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