jueves, 7 de mayo de 2026

Fiesta Provincial del Locro para festejar el 25 de Mayo en Gral. Godoy.

 


Fiesta Provincial del Locro para festejar el 25 de Mayo en Gral. Godoy.

La Fiesta Provincial del Locro se realizará en el Polideportivo Municipal

Con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

A las 8:00 es la hora del comienzo. A la 10 horas es el Acto Protocolar a cargo de la Escuela Nº 70. 

A las 14:00 hs. será la Premiación al mejor locro del concurso gastronómico.

Una fiesta para toda la familia, amistades y ayudar a las Instituciones con la compra del locro. En el escenario principal en vivo estarán Canto del Valle, Dúo Izkierdo, Daniel Cantos, Estefanía Arias, Sonora Raíz y cierre con Los Caldenes.

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