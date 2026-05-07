Fiesta Provincial del Locro para festejar el 25 de Mayo en
Gral. Godoy.
La Fiesta Provincial del Locro se realizará en el Polideportivo
Municipal
Con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.
A las 8:00 es la hora del comienzo. A la 10 horas es el Acto Protocolar a cargo de la Escuela Nº 70.
A las 14:00 hs. será la Premiación al mejor locro del concurso
gastronómico.
Una fiesta para toda la familia, amistades y ayudar a las
Instituciones con la compra del locro. En el escenario principal en vivo
estarán Canto del Valle, Dúo Izkierdo, Daniel Cantos, Estefanía Arias, Sonora
Raíz y cierre con Los Caldenes.
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