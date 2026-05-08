8 de Mayo, Día Mundial contra el Cáncer de Ovario.
En Argentina se diagnostican 2.300 casos por año , la detección precoz es el mayor desafío.
Bajo el lema" enemigo silencioso", los especialistas advierten que el 70% de los cuadros se detectan en etapas avanzadas.
La importancia de hacer las consultas todos los años o si tenemos alguna dolencia.
Cómo siempre decimos detectado a tiempo el cáncer es curable en un porcentaje muy alto.- Valkirias Rosas - Villa Regina.
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