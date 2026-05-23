Recolección de residuos domiciliarios por el feriado en Huergo.

¿Cómo se hará la recolección de residuos domiciliarios por el feriado?
El Municipio de Huergo informa que el próximo lunes 25 de mayo,
feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo, el servicio de
recolección de residuos se prestará de manera normal.
Con el fin de mejorar y
agilizar el servicio, recordamos a los vecinos colaborar con la colocación de
los residuos en bolsas, mantener los canastos limpios y no arrojar elementos
cortopunzantes junto a los residuos domiciliarios.
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