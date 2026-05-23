sábado, 23 de mayo de 2026

Recolección de residuos domiciliarios por el feriado en Huergo.


¿Cómo se hará la recolección de residuos domiciliarios por el feriado?

El Municipio de Huergo informa que el próximo lunes 25 de mayo, feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo, el servicio de recolección de residuos se prestará de manera normal.

Con el fin de mejorar y agilizar el servicio, recordamos a los vecinos colaborar con la colocación de los residuos en bolsas, mantener los canastos limpios y no arrojar elementos cortopunzantes junto a los residuos domiciliarios.

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