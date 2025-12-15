lunes, 15 de diciembre de 2025

VICTORIAS DEL CLUB ATLÉTICO REGINA Y DEL CÍRCULO ITALIANO COMO VISITANTES.

 

LA IDA DEL TORNEO REGIONAL AMATEUR LOGRÓ EL ALBO UN TRIUNFO MERITORIO.

La ida de los octavos de final de la Región Patagónica del Torneo Regional Amateur  el Albo ganó el partido como visitante ante Alianza de Cutral Có.

“Con goles de Mateo Landro y Tobías Rivas, Regina se impuso por 2-1 en un trabajado partido ante Alianza de Cutral Có por la ida de los octavos de final del Torneo Regional Federal Amateur.

El gran golpe de la jornada lo dio Atlético Regina que venció 2 a 1 a Alianza en Cutral Co. El Albo abrió el marcador a los 25 minutos del primer tiempo en un tiro libre de Ulises Romero al borde del área.

El arquero atajó en primera instancia y el rebote le quedó a Mateo Landro que entró solo para el 1-0. El local pidió offside pero el jugador estaba habilitado.

Con el correr de los minutos y con el 0-1, el Gallo creció en su dominio y pudo empatarlo a los 11′ del segundo tiempo. Joaquín Rikemberg tiró un centro preciso y Alan Riquelme lo igualó de cabeza.

El partido se emparejó y en su única chance clara del complemento, Regina marcó el segundo con un golazo de Tobías Rivas. El delantero enganchó desde la banda izquierda y sacó un preciso remate de derecha por arriba del arquero, casi sin ángulo. Sobre el final, Alianza se quedó con 10 por la expulsión de Riquelme” (Podio del Diario Río Negro).

::: ::: :::

Círculo Italiano visitó a Pillmatún de Cipolletti  logrando victorias.

¡FINAL DEL PARTIDO EN PRIMERA DIVISIÓN!

El Grana, con dos goles de Jesús Morales, igualó en condición de visitante 2 a 2 ante Pillmatún, por la fecha 41 de la Liga Deportiva Confluencia.

¡VICTORIA GRANATE EN TERCERA DIVISIÓN!

Con tripletes de Bruno Sanhueza y Jonathan Saez y el restante de Uriel Sosa, el Grana goleó a Pillmatún por 7 a 3, por la fecha 41 de la Liga Deportiva Confluencia.

