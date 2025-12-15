VICTORIAS DEL CLUB ATLÉTICO REGINA Y DEL CÍRCULO ITALIANO COMO VISITANTES.

LA IDA DEL TORNEO REGIONAL AMATEUR LOGRÓ EL ALBO UN TRIUNFO
MERITORIO.
La ida de los octavos de final de la Región Patagónica del
Torneo Regional Amateur el Albo ganó el
partido como visitante ante Alianza de Cutral Có.
“Con goles de Mateo Landro y Tobías Rivas, Regina se impuso
por 2-1 en un trabajado partido ante Alianza de Cutral Có por la ida de los
octavos de final del Torneo Regional Federal Amateur.
El gran golpe de la jornada lo dio Atlético Regina que
venció 2 a 1 a Alianza en Cutral Co. El Albo abrió el marcador a los 25 minutos
del primer tiempo en un tiro libre de Ulises Romero al borde del área.
El arquero atajó en primera instancia y el rebote le quedó a
Mateo Landro que entró solo para el 1-0. El local pidió offside pero el jugador
estaba habilitado.
Con el correr de los minutos y con el 0-1, el Gallo creció
en su dominio y pudo empatarlo a los 11′ del segundo tiempo. Joaquín Rikemberg
tiró un centro preciso y Alan Riquelme lo igualó de cabeza.
El partido se emparejó y en su única chance clara del
complemento, Regina marcó el segundo con un golazo de Tobías Rivas. El delantero
enganchó desde la banda izquierda y sacó un preciso remate de derecha por
arriba del arquero, casi sin ángulo. Sobre el final, Alianza se quedó con 10
por la expulsión de Riquelme” (Podio del Diario Río Negro).
Círculo Italiano visitó a Pillmatún de Cipolletti logrando victorias.
¡FINAL DEL PARTIDO EN PRIMERA DIVISIÓN!
El Grana, con dos goles de Jesús Morales, igualó en
condición de visitante 2 a 2 ante Pillmatún, por la fecha 41 de la Liga
Deportiva Confluencia.
¡VICTORIA GRANATE EN TERCERA DIVISIÓN!
Con tripletes de Bruno Sanhueza y Jonathan Saez y el
restante de Uriel Sosa, el Grana goleó a Pillmatún por 7 a 3, por la fecha 41
de la Liga Deportiva Confluencia.
