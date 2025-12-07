BÁSQUETBOL ADAPTADO
CRIPAL REGRESA A PRIMERA DIVISIÓN.
Finalmente el conjunto que representa a la provincia de Rio Negro (Cripal) consiguió el ansiado ascenso a primera división, luego de vencer en el segundo y último partido del triangular definitorio al equipo sanrafaelino de DIMOT.
Con lo cual cerró este sábado su participación en el triangular final que se disputó en el Polideportivo N 2 de San Rafael en Mendoza, con una victoria por 65 a 44, logrando así el primer puesto luego de sus dos victorias ante Ezeiza por la tarde y ante DiMoT en la noche, por su parte el otro ascenso quedó en manos del conjunto local, quien se quedó con el segundo puesto en el torneo de segunda división.
