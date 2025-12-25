Habrá más de un centenar de radares en Río Negro.

(ADN).- Río Negro avanza en la reinstalación de cinemómetros que estaban fuera de servicio y en un plan de ampliación que prevé más de un centenar de radares de velocidad en todo el territorio, un escenario que generar gran expectativa entre los automovilistas de cara a las vacaciones de verano.
Desde la Agencia de Seguridad Vial informaron que la primera etapa del esquema contempla la reinstalación de los equipos que estaban fuera de servicio, los cuales actualmente están siendo acondicionados y calibrados por el INTI. Recién una vez finalizado ese proceso se avanzará con la incorporación de nuevos radares, cuyas ubicaciones aún están en estudio.
De acuerdo a la información oficial, la mayoría de los nuevos radares no estará en funcionamiento durante este verano, por lo que no se espera un despliegue masivo de controles en los próximos meses. Sin embargo, existe la posibilidad de que a mediados o fines de enero comiencen a operar nuevamente varios de los equipos que hoy se encuentran apagados, lo que hará que una parte importante de la temporada estival ya cuente con controles de velocidad activos.
Desde el organismo vial aclararon que esto no modifica la obligación de respetar las velocidades máximas establecidas en rutas y accesos urbanos, independientemente de la presencia de radares.
Primera etapa
Los radares que se encuentran apagados y que serán reinstalados en primer término están ubicados en las siguientes localidades:
-Cipolletti
-Cinco Saltos
-Villa Regina
-Lamarque
-Río Colorado
-Sierra Grande
-Sargento Vidal
En tanto, continúan funcionando los cinemómetros instalados en:
-General Conesa
-Darwin
-Contralmirante Cordero
-Bariloche
-Dina Huapi
-El Bolsón
El plan completo: más de 100 radares y equipos móviles
El legislador Javier Acevedo, en diálogo con LM Cipolletti, confirmó que el sistema apunta a instalar entre 100 y 105 radares en toda la provincia, de los cuales aproximadamente ocho serán móviles: “Van a hacer un relevamiento de lugares. Todavía eso no lo han definido”, señaló.
El cronograma previsto establece:
-30 días de concientización sin multas
-90 días de operación de los radares existentes
-180 días para la incorporación de nuevos equipos
-12 meses para la instalación de los dos primeros pórticos de control de peso
-12 meses adicionales para completar los otros dos
De este modo, el sistema de control vial se implementará de manera progresiva, con impacto gradual en los corredores de mayor circulación, especialmente aquellos que conducen a los principales destinos turísticos de Río Negro.
