Final de la categoría de Veteranos en la Isla 58. Triunfo de Barrio Pretto.

Información e imágenes: Deportes del Municipio de Villa Regina.
𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗟𝗶𝗴𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗩𝗲𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼𝘀 | El domingo, 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝗮́𝘀 𝗱𝗲 𝟭𝟬𝟬𝟬 𝘃𝗲𝗰𝗶𝗻𝗼𝘀, se vivió la gran final de la categoría de Veteranos, con los equipos Barrio Pretto y Los Gringos.
𝗘𝗹 𝘁𝗿𝗶𝘂𝗻𝗳𝗼 𝗾𝘂𝗲𝗱𝗼́ 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗿𝗶𝗼 𝗣𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 y se consagró campeón, sumando la sexta estrella, con el gol convertido por Alejandro Cortez.
Desde la Dirección de Deportes felicitamos a ambos equipos por el compromiso y agradecemos a los vecinos y vecinas por el acompañamiento y el apoyo al deporte local.
