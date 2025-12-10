miércoles, 10 de diciembre de 2025

El equipo reginense Cripal ascendió a la Primera División del básquet nacional en silla de ruedas.

El equipo reginense se consagró campeón del Nacional B en un triangular disputado el fin de semana en San Rafael, Mendoza, y se aseguró el ascenso tras vencer en la final a Dimot.
Cripal, el equipo de básquet inclusivo reginense, se consagró campeón del torneo Nacional B de básquet en silla de ruedas y consiguió el ascenso a la Primera División tras ganar sus dos partidos en el triangular final disputado el fin de semana en San Rafael, Mendoza. En el encuentro, el equipo local venció a Dimot por 65 a 44 y cerró el certamen como único invicto.
“Arrancamos el sábado jugando con Ezeiza, ganamos ese partido, y a la noche jugamos la final con Mendoza. Volvimos a ganar, salimos campeones y ascendimos a Primera. Fue un partido muy peleado y le ganamos a un equipo que venía invicto desde hacía dos años”, contó a LCR Marcos Inostroza, jugador y director técnico de Cripal. También adelantó que el plantel comenzará la pretemporada en febrero con vistas a su primera participación en la máxima categoría y que, por haber obtenido el Nacional B, deberán organizar un torneo en Regina.

El plantel está integrado por Miguel Pinto, Eliel Márquez, Luis Martínez, Marcos Inostroza, Héctor Varas, Joaquín Torres, José Cheuquepan, Ezequiel Chocobar y Diego Kusiak. El equipo reúne jugadores de distintas localidades como Regina, General Roca, Cervantes y Mainqué, y entrena habitualmente en la ciudad.

El certamen se disputó en el Polideportivo Municipal N° 2 de San Rafael y contó con la participación de tres equipos Cripal, Dimot y Los Aviones de Ezeiza. Según informó desde Mendoza el periodista Mario Guerrero, el torneo fue organizado por Dimot y la fiscalización de la Federación Argentina de Básquet Adaptado, y tuvo una buena concurrencia de público durante ambas jornadas.

En el primer partido, Cripal superó con amplitud a Los Aviones de Ezeiza por 62 a 31. De acuerdo a la crónica de Mario Guerrero, Marcos Inostroza fue el máximo anotador de ese encuentro con 24 puntos. En la final frente a Dimot, el equipo rionegrino volvió a superar y se quedó con la victoria por 65 a 44. En ese partido, Miguel Pinto fue el goleador con 29 puntos.

