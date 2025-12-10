El equipo reginense Cripal ascendió a la Primera División del básquet nacional en silla de ruedas.
El plantel está integrado por Miguel Pinto, Eliel Márquez, Luis Martínez, Marcos Inostroza, Héctor Varas, Joaquín Torres, José Cheuquepan, Ezequiel Chocobar y Diego Kusiak. El equipo reúne jugadores de distintas localidades como Regina, General Roca, Cervantes y Mainqué, y entrena habitualmente en la ciudad.
El certamen se disputó en el Polideportivo Municipal N° 2 de San Rafael y contó con la participación de tres equipos Cripal, Dimot y Los Aviones de Ezeiza. Según informó desde Mendoza el periodista Mario Guerrero, el torneo fue organizado por Dimot y la fiscalización de la Federación Argentina de Básquet Adaptado, y tuvo una buena concurrencia de público durante ambas jornadas.
En el primer partido, Cripal superó con amplitud a Los Aviones de Ezeiza por 62 a 31. De acuerdo a la crónica de Mario Guerrero, Marcos Inostroza fue el máximo anotador de ese encuentro con 24 puntos. En la final frente a Dimot, el equipo rionegrino volvió a superar y se quedó con la victoria por 65 a 44. En ese partido, Miguel Pinto fue el goleador con 29 puntos.
