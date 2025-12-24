miércoles, 24 de diciembre de 2025

Una nueva estrella se incorporó en la entrada a la cancha sobre Avda. Cipolletti. En Regina una estrella más brilló.

 


Coronados de gloria. 

En Regina una estrella más brilló.

Anoche en una definición por penales, el "Albo" venció a La Amistad en Allen y se coronó Campeón.

El equipo de Diego Napolitano cerró un año, con un regalo de Navidad y con mucha alegría donde el trabajo y la dedicación dieron sus frutos. El Club Atlético Regina cierra este 2025, que se va, como el equipo más goleador y el menos vencido del torneo de la Liga Deportiva Confluencia.

