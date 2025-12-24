Una nueva estrella se incorporó en la entrada a la cancha sobre Avda. Cipolletti. En Regina una estrella más brilló.

Coronados de gloria.
Una nueva estrella se incorporó en el paredón de la entrada a la cancha sobre Avda. Cipolletti.
En Regina una estrella más brilló.
Anoche en una definición por penales, el "Albo"
venció a La Amistad en Allen y se coronó Campeón.
El equipo de Diego Napolitano cerró un año, con un regalo de
Navidad y con mucha alegría donde el trabajo y la dedicación dieron sus frutos.
El Club Atlético Regina cierra este 2025, que se va, como el equipo más goleador
y el menos vencido del torneo de la Liga Deportiva Confluencia.
