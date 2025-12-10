miércoles, 10 de diciembre de 2025

Carlos “El Flaco” Navas (Campeón 1974) y su emotiva carta a Círculo Italiano por un nuevo aniversario.

“Hola, buenas tardes para todos.

Soy Carlos Navas, “el Flaco”, arquero del equipo campeón 1974.

Felices 99 años, mi muy querido Círculo Italiano.

Eterno agradecimiento por haberme permitido ser parte de esa maravillosa institución que marcó mi vida deportiva.

Ya que, de esa manera, junto al mejor grupo de jugadores, compañeros y amigos, logramos conseguir el título de campeones invictos en el año 1974.

50 años después, la dirigencia actual nos reunió en el club para festejar el 50 aniversario del mismo, lo cual nos permitió comprobar que continuaba encendida la llama de la amistad y camaradería que reinaba en ese entonces, comandada por el magistral e inigualable míster Carlos Cavagnaro.

Un abrazo interminable para todos y cada uno de mis compañeros con sus respectivas familias. Para la maravillosa dirigencia que tiene hoy el club... Desde mi Villa Mercedes (San Luis).

Hasta pronto.

C.J.N.”

¡Gracias Carlos, eterno son los campeones!


