Recomposición de las pensiones graciables vitalicias destinadas a los Bomberos Voluntarios retirados.

Aumentan las pensiones vitalicias de los Bomberos.
(ADN).- La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad, en segunda vuelta, la Ley impulsada por el Bloque CC-ARI Cambiemos, que aumenta el monto de las pensiones vitalicias que perciben los Bomberos Voluntarios de la provincia.
La norma actualiza el Sistema de Pensiones Graciables Vitalicias para los bomberos voluntarios retirados, mediante la modificación del artículo 33 de la Ley D Nº 168. En ese sentido, se ajustan las condiciones de acceso -25 años de servicio, o 50 años de edad con un mínimo de 15 años de trayectoria- y fija el monto del beneficio en el equivalente a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
La iniciativa tiene como objetivo reconocer la labor de quienes integran los cuerpos de Bomberos Voluntarios. Al respecto, el presidente del bloque, Javier Acevedo, señala que “esta Ley es un acto de justicia con quienes dedicaron décadas a proteger a cada comunidad de nuestra provincia”.
Durante el tratamiento de la Ley, estuvieron presentes representantes de los Bomberos Voluntarios retirados de Río Negro, quienes celebraron con emoción la aprobación del proyecto.
También se aprobaron en segunda vuelta otras dos iniciativas presentadas por el bloque conformado por los legisladores Javier Acevedo, Daniela Agostino, Roberta Scavo y Fernando Frugoni.
Por un lado, se aprobó la regulación de los cigarrillos electrónicos en la provincia. Este proyecto modifica e incorpora artículos a la Ley Provincial N° 4714, que regula el consumo de tabaco, con el objeto de incluir expresamente la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores o dispositivos electrónicos de administración de nicotina (DEAN) en los espacios cerrados de acceso público regulados por dicha norma, y de establecer la obligación de campañas de concientización específicas sobre los efectos nocivos del vapeo, especialmente en adolescentes y jóvenes.
Finalmente, se aprobó por mayoría la Ley que instituye el 28 de julio de cada año, como el «Día Provincial de la Integridad Territorial Argentina», en conmemoración del Aniversario de la realización del primer mapa de las Islas Malvinas, realizado en el año 1520 por la expedición española de Magallanes.
Publicado en ADN RÍO NEGRO.
https://www.adnrionegro.com.ar/2025/12/aumentan-las-pensiones-vitalicias-de-los-bomberos/
