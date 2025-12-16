LA ISLA 58 DE VILLA REGINA SERÁ DE NUEVO UNA DE ETAPAS DE LA EDICIÓN DORADA 50º AÑOS DE LA REGATA DEL RÍO NEGRO.
Llegan las 50 ediciones de la Regata Internacional del Río
Negro.
Del 8 al 18 de enero de 2026 se viene la edición dorada
número 50.
La tradicional regata comenzará en Plottier y finalizará en
la Comarca Viedma–Patagones, uniendo a las provincias de Neuquén, Río Negro y
Buenos Aires.
Entre ellas la ciudad de Villa Regina, punto de culminación
de la tercera etapa.
Ayer se presentó, en Viedma Capital, el lanzamiento de la
50° edición de la Regata Internacional del Río Negro, una de las competencias
deportivas más importantes de la región con la presencia del Gobernador de Río
Negro, Alberto Weretilneck, autoridades provinciales, municipales y palistas de
distintos clubes.
La presentación se realizó en el Club Náutico La Ribera de
Viedma (el más antiguo de la Patagonia Argentina, fundado en 1933), institución creadora y organizadora de
la Regata Internacional del Río Negro.
En 1964 los socios Sres. Alberto López Kruse, Oscar
Sanguinetti y Néstor Gómez realizan el
recorrido del Río Negro desde su naciente en la Ciudad de Neuquén hasta Viedma
con el fin de delinear las posibles etapas de la que al año siguiente sería la
Primer Regata del Río Negro.
Para esta edición que será del 8 al 18 de enero, habrá más
de 60 botes dobles divididos en 8 categorías olímpicos y 10 de travesías que
busquen superar las nueve etapas.
En el lugar, se montó un museo con botes, palas, recortes de
archivos, fotos y trofeos de ediciones anteriores que construyen la identidad
de la mítica competencia. Al igual que en la última edición la histórica Regata
Internacional del Río Negro , el punto de partida de la Regata Internacional
del Río Negro 2026 será desde Neuquén en Plottier donde los palistas recorrerán
25 km para culminar la etapa en la Isla Jordan de Cipolletti.
Provincias hermanadas se unen nuevamente por el río con esta
competencia.
La Isla Jordan de Cipolletti conectará con el Náutico de
General Roca para la segunda etapa que tendrá 40 km de recorrido.
Desde el Náutico de General Roca hasta la Isla 58 de Villa
Regina se desarrollará la tercera etapa, con 62 km, para formalizar el primer
tercio de carrera y llegar al primer día de descanso.
Luego del día de descanso la etapa 4 recupera
una plaza histórica desde el Balneario de Chelforó hasta el Balneario Municipal
de Chimpay con un total de 51 km.
El 13 de enero se concretará la etapa 5 y el punto de partida será la Bocatoma de Luis Beltrán, los
palistas recorrerán 39 km hasta llegar a la Isla 92 de Choele Choel.
La etapa 6 tiene un total de 40 km que tendrá conexión entre
la Estancia Ferrari, ubicada en el km 139 de la Ruta 250 y el Balneario Jorge
Lavezzo de General Conesa
El 15 de enero será
el día de descanso y el 16 comenzará el último tercio de carrera, con la etapa
7 que tendrá 48
km de recorrido. La largada será el
Balneario Lavezzo de Conesa y llegará a la
Estancia San Bernardo ubicada en el km 79 de la Ruta 250.
La etapa 8 contará con 68 km
de recorrido, dónde la Balsa de Guardia Mitre será el inicio para la penúltima etapa
para llegar al Establecimiento La Cantera.
La última etapa tendrá 47 km, partirá desde La Cantera para
llegar al Paseo de los Palistas en Viedma y así concretar la regata más linda
del mundo.
Todos los Ganadores.
Publicación de Club Naútico La Ribera de Viedma.
● 1965: Oscar Focarazzo-Oscar Roza, Apycar (Roca)/Bomberos
(Neuquén).
● 1967: Jorge Gómez-Jorge Destéfanis, Club Náutico La
Ribera.
● 1968: Jorge Gómez-Jorge Destéfanis, Club Náutico La
Ribera.
● 1969: Luis Beláustegui-Osvaldo Soricetti, Buenos Aires
Rowing Club.
● 1971: Luis Beláustegui-Osvaldo Soricetti, Buenos Aires
Rowing Club.
● 1972: Luis Beláustegui-Osvaldo Soricetti, Buenos Aires
Rowing Club.
● 1973: Jorge Leyro Díaz-Manuel Valdez Ayala, Buenos Aires
Rowing Club.
● 1974: Manuel Valdez Ayala-Ariel Campos Tula, Club de
Regatas La Marina.
● 1975: Manuel Valdez Ayala-Ariel Campos Tula, Club de
Regatas La Marina.
● 1976: Roberto Scavo-Jorge Scalesi, Club de Regatas La
Ribera.
● 1985: Roberto Bustos-Juan de la Cruz Labrín, Ceppron
(Neuquén).
● 1986: Fernando Chaparro-Mario Zúñiga, Club de Regatas La
Marina.
● 1987: Juan de la Cruz Labrín-Atilio Vázquez, Ceppron
(Neuquén).
● 1988: Juan de la Cruz Labrín-Atilio Vázquez, Ceppron
(Neuquén).
● 1989: Gustavo Cirillo-José Luis Marello, Club Náutico La
Ribera.
● 1990: Juan de la Cruz Labrín-Mauricio Vergauven, Ceppron
(Neuquén)-UCPN (Viedma).
● 1991: Juan de la Cruz Labrín-Mauricio Vergauven, Ceppron
(Neuquén)-UCPN (Viedma).
● 1992: Mauricio Vergauven-Atilio Vázquez, UCPN (Viedma).
● 1993: Juan de la Cruz Labrín-Sergio Mangín, Ceppron
(Neuquén).
● 1994: Hugo Pozas-Luis Millanta, Club Personal del BPRN
(Viedma).
● 1995: Osvaldo Labrín-Flavio Fantini, Ceppron (Neuquén).
● 1998: Martín Mozzicafreddo-Armando Mozzicafreddo Caza y
Pesca (Luis Beltrán).
● 1999: Néstor Pinta-Hugo Ortega, Gastronómicos (Viedma).
● 2000: Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo,
Gastronómicos/Caza y Pesca.
● 2001: Javier Correa-Abelardo Sztrum, La Ribera/Hacoaj.
● 2002: Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo, Piedra
Buena./Caza y Pesca.
● 2003: Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo, E.M. Patagones/Caza y Pesca.
● 2004: Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo, E.M. Patagones.
● 2005: Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo, E.M. Patagones.
● 2006: Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo, E.M. Patagones.
● 2007: Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo, E.M. Patagones.
● 2008: Diego Payalef-Bruno Colos, Quimey Leuvú.
● 2009: Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo, E.M. Patagones.
● 2010: Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo, E.M. Patagones.
● 2011: Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo, E.M. Patagones.
● 2012: Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo, E.M. Patagones.
● 2013: Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo, E.M. Patagones.
● 2014: Franco Balboa-José Luis Guerrero,El Biguá-Quimey.
● 2015: Franco Balboa – José Luis Guerrero, El Biguá.
● 2016: Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo, E.M. Patagones.
● 2017: Federico Vega Suárez-Jost Zakrajsek,
España/Eslovenia.
● 2018: Franco Balboa-Dardo Balboa, Ceppron.
● 2019: Néstor Pinta-Martín Mozzicafreddo, E.M.Patagones.
● 2020: Néstor Pinta-Damián Pinta, E.M.Patagones.
● 2021: Damián Pinta-Facundo Lucero, E.M.Patagones / Club
Náutico La Ribera.
Pinta – Mozzicafreddo ganaron catorce veces la mayor categoría.
Néstor dos veces más con distintos compañeros (una con su hijo) y Martin una
vez más junto a su hermano.
Juan de la Cruz Labrín tiene media docena de victorias con
diferentes compañeros.
Atilio Vázquez, Franco Balboa, Luís Belaústegui, Manuel Valdez
Ayala, Mauricio Vergauven y Osvaldo Soricetti también se anotaron entre los
máximos ganadores, levantando el trofeo de primer puesto en 3 oportunidades.
La Escuela Municipal de Patagones es el Club con mayor cantidad de victorias, logrando hacerlo en 26 oportunidades (contando ambos palistas). En el Ranking siguen Cepprón (14), Buenos Aires Rowing Club y Club Náutico La Ribera (😎, Club Regatas La Marina (6), Caza y Pesca Luis Beltrán (5), Quimey Luvú (4), UPCN (4), Gastronómicos (4), Club Regatas La Ribera (2), Club el Biguá Neuquén (2), Club Personal del BPRN (2), Apycar Roca (1), Bomberos Neuquén (1), Club Náutico Luis Piedrabuena (1), Hacoaj (1) y clubes de Eslovenia (1) y España (1).
