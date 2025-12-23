Hoy el ALBO va por la Gloria. Club Atlético Regina y La Amistad juegan la final de la Liga Confluencia en Allen.

Hoy el Club Atlético Regina va en busca de la victoria.
Este martes 23 de diciembre en la Ciudad rionegrina de Allen
ante La Amistad por la final del
El encuentro, correspondiente a la primera división, tendrá
lugar en el estadio de Unión Alem Progresista, en la ciudad de Allen, a partir
de las 21:00 horas.
|La Amistad y Atlético Regina definen la Liga Confluencia en Allen.
(Foto: Beto Troncozo - Prensa Atlético Regina).
|Foto Club Atlético Regina.
Atlético Regina y La Amistad se enfrentan este martes a la noche en la cancha de Unión de Allen en el desempate por el título de la Liga Confluencia.
A su vez, lograron avanzar en el Regional Amateur. La Amistad dejó en el camino a Independiente de Neuquén y enfrentará a San Patricio del Chañar en cuartos de final mientras que Regina superó a Alianza y se medirá con Deportivo Roca. Si pasan sus próximas series, serán rivales en semifinales.
El Albo buscará volver a ser campeón después de 9 años. La última vez fue en el Apertura 2016. En total tiene cuatro títulos de Liga Confluencia mientras que La Amistad tiene seis y va por el tricampeonato ya que viene de ganar los dos del 2025.
En una liga muy extensa que duró todo el año, los dos hicieron sus méritos y definirán el campeonato de la mejor manera: con un partido entre sí, a todo o nada por el título.
Final sin piroctenia: el comunicado de Unión.
Desde el Club Unión Alem Progresista, que recibirá la final del torneo, advirtieron que por ordenanza municipal está «terminantemente prohibido el uso, tenencia, ingreso o activación de pirotecnia (sonora o lumínica».
También aclararon que la prohibición incluye bombas de estruendo, cohetes, petardos y otros explosivos además de bengalas, fuegos artificiales y dispositivos que generen chispas, humo o sonido.
Publicado en Podio del Diario Río Negro.
https://www.rionegro.com.ar/deportes/futbol/atletico-regina-y-la-amistad-juegan-la-final-de-la-liga-confluencia-en-allen-4412071/
