Pileta del Círculo Italiano temporada verano 2026 en marcha.

Recordá nuestro horario es de 14:30 a 20:30h
El gorrito es OBLIGATORIO para TODOS, hombres, mujeres, niños y niñas. Valor $3.000
CCOLONIA DE VERANO 2026 - INSCRIPCIÓN ABIERTA.
Edad de 4 años 𝗬𝗔 𝗖𝗨𝗠𝗣𝗟𝗜𝗗𝗢𝗦 (excluyente) hasta los 12 años.
Dos Turnos: Mañana de 9:30 a 12:30h y Tarde de 14:00 a 17:00h Del 5 de Enero al 13 de Febrero.
Los Valores consultar en Oficina Administrativa.
Consultas al privado o WhatsApp 2984 899288.
Prioridad a inscripciones presenciales en Oficina Administrativa en Av. Cipolletti 731.
