¡Felices 90 años BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO de Villa Regina!

Acto de celebración por los 90 años de Biblioteca Mariano Moreno. El sábado 20 de diciembre se realizará a las 20 horas.

A las 18:30 se abren las puertas para quienes gusten dar un paseo por la biblioteca (habrá historia y sorpresas) y a las 20 cerraremos las puertas para encontrarnos en el festejo que se realizará en la calle. Acompaña con su música Miguel Rojas.


La BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO, fundada el 19 de diciembre de 1935. Su denominación original fue la de Biblioteca Popular Villa Regina.  Se propuso como objetivo promover valores y conductas que contribuyan a desarrollar una conciencia cívica autónoma y crítica; ofreciendo sus servicio a la comunidad, su amplia trayectoria en pos del fomento de la cultura de los habitantes nuestra Villa Regina.

A mediados de la década de 1940 fue intervenida por la Gobernación del entonces Territorio, a causa de acusaciones contra su Presidente y varios de sus dirigentes que los vinculaban con "actividades extremistas y antiargentinas", resultando en el encarcelamiento del Presidente de la Biblioteca, el Dr. Miguel Parnes.

El 22 de mayo de 1946 en Asamblea Extraordinaria se cambia el nombre de Biblioteca Popular Villa Regina, por Biblioteca Popular Mariano Moreno.

La Biblioteca Popular Mariano Moreno fue inaugurada el 12 de Octubre de 1943 que fuera edificado en un terreno adquirido por los Sres. Miguel Parnes, Manuel Cabaza por entonces funcionaba donde estaba el Kiosco Rivadavia en Avda. Rivadavia.

Miranda de Padin en su carácter de Presidente de la Institución de la entonces Biblioteca Popular “Villa Regina” que obtuvo la aprobación de sus Estatutos y Personería Jurídica el 31 de Octubre de 1951 y los adquirentes originales transfirieron el dominio del inmueble, ante Escribano Público, el 3 de abril de 1959, a las autoridades de la Biblioteca en ese momento: Dr. Rafael Bailón, Sra.  Nelli Rosa Filipuzzi de Cerdá y Sra. Nélida Orselia Durazzi.

Por ORDENANZA Nro. 119/95 se declara como “Monumento Histórico” a la Biblioteca Popular Mariano Moreno, ubicado en las calles reginenses de Ing. Bicchi y Monseñor Esandi  a solicitud efectuada por el Director del Museo Comunitario de Villa Regina, Prof. Carlos Schulmaister.

La Biblioteca Popular Mariano Moreno, con sus 90º años, puede contar sus historias de contribución comunitaria reginense.


