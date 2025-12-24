Feliz Navidad.
Noticias EL REGINENSE desea paz y amor, no tan solo para estas fiestas, sinó para el resto del año que viene 2026 (si bien el simulacro, de buenos deseos de paz, amor y felicidad, de fin de año empieza cerca de la Nochebuena hasta después del 6 de enero del nuevo año...). Y luego la vida de cada uno continúa.
Espero que vivan la vida dentro de vuestros corazones, asi como cuando desde eramos pequeños, con la misma ilusión.
Que esa ilusión siga viva en vuestro corazón no tan solo en Diciembre, sino que permanezca en vuestro interior, todos y cada uno de los dias del año.
Siempre andar con actitud positiva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario