miércoles, 17 de diciembre de 2025
Club Atlético Regina se impuso por 2-0 ante Petroleros Pampeanos. Esperando ahora la final con La Amistad.
EL ALBO Y ESPERA EN LA FINAL.
Con goles de Tobias Rivas y Enzo Yáñez, Regina se impuso por 2-0 ante Petroleros Pampeanos y terminó puntero la fase regular de la Liga Deportiva Confluencia esperando ahora la final con La Amistad.
