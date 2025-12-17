miércoles, 17 de diciembre de 2025

Club Atlético Regina se impuso por 2-0 ante Petroleros Pampeanos. Esperando ahora la final con La Amistad.

 



EL ALBO Y ESPERA EN LA FINAL.

Con goles de Tobias Rivas y Enzo Yáñez, Regina se impuso por 2-0 ante Petroleros Pampeanos y terminó puntero la fase regular de la Liga Deportiva Confluencia esperando ahora la final con La Amistad.
