LA FINAL. Club atlético Regina versus La Amistad.

 



Club Atlético Regina y La Amistad quedaron empatados en puntos y definirán el título de la Liga Confluencia en una final única.

Después de las 42 fechas que disputó la Liga Confluencia en su torneo anual, Atlético Regina y La Amistad quedaron empatados en 104 puntos.

Los dos equipos hicieron una campaña idéntica con 33 triunfos, 5 empates y 4 derrotas.

El próximo martes  23 de diciembre, a las 21 horas se definirá el campeonato de la Liga Deportiva Confluencia en la cancha de Unión Alem Progresista de Allen. de Allen. Club Atlético Regina frente a La Amistad.

Y la FM Magic 95.1 estará presente con la transmisión de Jimmy Magallanes.

