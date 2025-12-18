LA FINAL. Club atlético Regina versus La Amistad.

Club Atlético Regina y La Amistad quedaron empatados en
puntos y definirán el título de la Liga Confluencia en una final única.
Después de las 42 fechas que disputó la Liga Confluencia en
su torneo anual, Atlético Regina y La Amistad quedaron empatados en 104 puntos.
Los dos equipos hicieron una campaña idéntica con 33 triunfos,
5 empates y 4 derrotas.
El próximo martes 23 de diciembre, a las 21 horas se definirá el campeonato de la Liga Deportiva Confluencia en la cancha de Unión Alem Progresista de Allen. de Allen. Club Atlético Regina frente a La Amistad.
Y la FM Magic 95.1 estará presente con la transmisión de Jimmy Magallanes.
