Círculo Italiano oficializó el nombre de su estadio en homenaje a una figura histórica del club.
El estadio de fútbol del Círculo Italiano ya tiene nombre propio. Por decisión de la Asamblea General Ordinaria realizada el miércoles 10 de diciembre, la institución resolvió denominar oficialmente a su cancha como “Dante Vesprini”, en homenaje a quien fuera durante décadas una figura clave en la vida cotidiana del club.
La propuesta fue presentada por el socio Diego Federico Pérez y contó con el aval de la Subcomisión de Fútbol, además del respaldo mayoritario de socios y dirigentes. Se trata de un hecho histórico para la entidad, ya que es la primera vez que el estadio recibe una denominación formal desde su creación.
Dante Vesprini fue un inmigrante italiano nacido en Térmoli, provincia de Campobasso, que llegó a Villa Regina en 1951. Tras trabajar durante años en una chacra, comenzó a desempeñarse a principios de la década del 70 como cuidador de la cancha del club, rol que con el tiempo se amplió notablemente. No solo se ocupó del campo de juego, sino también de tareas de utilería, vigilancia y mantenimiento general, incluyendo la pileta de natación, el quincho y las tribunas, responsabilidades que asumió durante más de 20 años.
Las imágenes que acompañan la publicación en las redes del club reflejan parte de ese recorrido: la historia de vida de Dante, su llegada a la ciudad, su trabajo silencioso y constante. Se destaca no solo su compromiso laboral, sino también los valores que transmitió a generaciones de jugadores, socios y familias que pasaron por el club.
Quienes lo conocieron coinciden en que Vesprini dejó una marca profunda por su conducta, su respeto por las instalaciones y su sentido de pertenencia.
Desde la institución remarcaron que este reconocimiento no busca opacar el trabajo de otras personas que también cuidaron las instalaciones a lo largo de los años, sino poner en valor una figura que representa el esfuerzo colectivo, la identidad y la historia del Círculo Italiano.
Desde ahora, el estadio “Dante Vesprini” se suma al presente y al futuro del club como un símbolo de memoria, gratitud y pertenencia, llevando al corazón de la cancha el legado de quien la cuidó como propia.
