NAVIDAD. FINAL. ORQUESTA FILARMÓNICA DE RÍO NEGRO EN EL CÍRCULO ITALIANO.

¡CONCIERTO ESPECIAL "NAVIDAD" DE LA ORQUESTA
FILARMÓNICA DE RÍO NEGRO EN VILLA REGINA!
El Municipio de Villa Regina, a través de la Dirección de
Cultura y Turismo informa que este viernes 19, a las 21h, el Cine Teatro
Círculo Italiano será escenario del concierto especial “Navidad”, a cargo de la
Orquesta Filarmónica de Río Negro. El programa incluirá obras de Mahler,
Tchaikovsky y Anderson.
La entrada es gratuita y puede retirarse en Turismo
(Florencio Sánchez 817), Cultura (Brasil 91) y en el Cine Teatro Círculo
Italiano (Av. Rivadavia 117).
No hay comentarios:
Publicar un comentario