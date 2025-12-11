jueves, 11 de diciembre de 2025

NAVIDAD. FINAL. ORQUESTA FILARMÓNICA DE RÍO NEGRO EN EL CÍRCULO ITALIANO.



¡CONCIERTO ESPECIAL "NAVIDAD" DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE RÍO NEGRO EN VILLA REGINA!

El Municipio de Villa Regina, a través de la Dirección de Cultura y Turismo informa que este viernes 19, a las 21h, el Cine Teatro Círculo Italiano será escenario del concierto especial “Navidad”, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Río Negro. El programa incluirá obras de Mahler, Tchaikovsky y Anderson.

La entrada es gratuita y puede retirarse en Turismo (Florencio Sánchez 817), Cultura (Brasil 91) y en el Cine Teatro Círculo Italiano (Av. Rivadavia 117).

Fuente de información: Municipalidad de Villa Regina.
