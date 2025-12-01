El granizo del domingo por la tarde también generó importantes daños en chacras de Valle Azul.

El granizo también golpeó chacras de Valle Azul y provocó importantes daños en las frutas.
La manga de granizo que durante la tarde del domingo golpeó con dureza chacras de la zona de Chimpay, también impactó en la zona rural de Valle Azul, provocando importantes daños en plantaciones de frutas de carozo y pepita.
Desde la Cámara de Productores Agrícolas de Villa Regina, Godoy, Chichinales y Valle Azul, indicaron que se está trabajando en el relevamiento de daños que ocasionó el fenómeno, y determinar de esta manera el porcentaje de daños que provocó.
“Estimamos que se trata de la misma manga de granizo que pegó en Chimpay” comentó Mauricio Molinaro, que preside de la Cámara de Productores Agrícolas.
Indicó que, durante la mañana de hoy las familias productoras de esa localidad, dieron aviso de la afectación por el fenómeno que alcanzó una importante cantidad de hectáreas en producción.
Se trata de establecimientos rurales ubicados a varios kilómetros hacia el este del casco urbano de Valle Azul sobre la margen sur del río Negro. “Son dos familias productoras que tienen establecimientos en ese sector, situado aproximadamente a la altura del kilómetro 71 (en referencia al kilómetraje de la Ruta 22 sobre la margen norte del río)”, precisó Molinaro.
Indicó que si bien se está trabajando en el relevamiento del porcenaje de daños que ocasionó la caída de granizo “el desastre es total”.
Por otra parte, Molinaro comentó que también se registró caída de granizo en algunas chacras de Chichinales, aunque en este caso la intensidad del fenómeno fue menor al que se registró en la zona rural de Valle Azul y de Chimpay.
Comentó finalmente que todos los productores afectados por el fenómeno ya realizaron la presentación de las denuncias por daño.
