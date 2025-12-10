En Río Negro las clases del 2026 empiezan el 2 de marzo.

(ADN).- El Consejo Provincial de Educación aprobó ayer el Calendario Escolar 2026. Allí quedaron establecidas las fechas de inicio de clases para el próximo ciclo lectivo. La reunión fue presidida por la ministra Patricia Campos.
El lema para el Calendario Escolar aprobado por Resolución 5970/25 es “Cartografiar la Educación para el Futuro: articulación e innovación educativa para la transformación rionegrina”. A través del mismo se determinó que las escuelas de período común comiencen las clases el 2 de marzo, extendiéndose hasta el 13 de julio, momento en que iniciará el receso invernal.
Respecto a las escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE) empezarán las clases el 18 de febrero hasta el comienzo del receso escolar que será el 26 de junio.
El Ciclo Lectivo para ambos períodos, ordinario y RIE, concluirá el 18 de diciembre de 2026.
La Ministra expresó su satisfacción por la aprobación del Calendario Escolar y señaló acerca de su lema: «Todos sabemos que nos estamos preparando para un nuevo Río Negro por lo que el Ministerio de Educación tiene la posibilidad de alojar a cada estudiante, a cada docente cada directivo, a cada supervisor y en esta tarea de alojar, también debe definir las trayectorias. Vamos a encaminarnos hacia esa transformación rionegrina con articulación y con innovación».
Campos agregó todo lo que se ha trabajado durante los dos últimos años respecto a articulación e innovación al igual que otros ejes como alfabetización y evaluación. Asimismo destacó la importancia de lo realizado durante el corriente año para garantizar los días de clases con escuelas abiertas y en condiciones.
Publicado en ADN RÍO NEGRO.
https://www.adnrionegro.com.ar/2025/12/en-rio-negro-las-clases-del-2026-empiezan-el-2-de-marzo/
