LAS GRUTAS. Precios.

LAS GRUTAS AL PASO Y
PARA TODOS LOS BOLSILLOS.
Hay combos sugeridos. Dicen no habrá aumentos en las pizarras durante enero.
Comienza la temporada alta en la costa rionegrina y Las Grutas es por lejos el balneario más buscado y el calor invita a relajarse frente al mar.
Para quienes desean aprovechar el día al máximo, salir a comer por la peatonal —cerca de la Primera y Segunda Bajada— es un plan clásico.
La temporada comenzó y las calles se llenan de veraneantes que buscan disfrutar de la oferta gastronómica, donde los precios de referencia para pizzas, hamburguesas y frutos del mar este verano son más que razonables.
Pizza y Cerveza
Para compartir un momento tradicional, los precios varían según la elaboración y la ubicación:
• Pizza de mozzarella: Se encuentra desde los $15.000 (la opción básica), pudiendo llegar a los $45.000 según los ingredientes adicionales.
• Combos sugeridos:
o Pizza especial + cerveza: $39.000.
o Pizza de mozzarella + cerveza: $36.500.
o Sándwich de lomito + cerveza: $29.500.
Otras opciones al paso
Una pizzeta individual grande con una lata de cerveza ronda entre los $13.000 y $19.000 por persona (calculando la pizzeta entre $10.000-$14.000 y la bebida entre $3.000-$5.000).
Otras opciones populares incluyen:
• Hamburguesas: Entre $19.500 y $23.900, dependiendo de los ingredientes.
• Milanesa napolitana con papas fritas y bebida (500ml): $30.000.
• Combo de rabas: Porción de rabas + papas fritas + cerveza por $35.500.
Para quienes buscan los sabores típicos de la costa, una tabla de mar abundante (con variedad de mariscos) junto con bebidas, se puede conseguir entre los $45.000 y $60.000. Esta opción está pensada para que coman hasta tres personas.
Un dato clave para los turistas es que, según informaron referentes del sector gastronómico, no se prevén aumentos durante el mes de enero. Las tarifas fijadas al inicio de la temporada se mantendrían vigentes y estos montos representan un incremento de entre el 40% y el 60% respecto a los precios del verano pasado.
Fuente: Ginna y Evaristo
Radio Slogan 94.7
Somos parte de tú vida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario