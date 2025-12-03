Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado: “Tomo esta decisión priorizando a mi familia y mi convicción”.

Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado de la Nación. La dirigente rionegrina de La Libertad Avanza había sido elegida el 26 de octubre en Río Negro para ocupar un asiento en la Cámara Alta; sin embargo, esta tarde anunció, mediante una carta pública dirigida a Javier Milei, que decidió no asumir el cargo. Villaverde afirmó que su decisión responde a «motivos personales, familiares y a la coherencia con sus convicciones».
Este martes, Villaverde había retirado la denuncia presentada en Diputados y anunció que podría continuar como legisladora en la Cámara Baja. Este miércoles, en un comunicado dirigido al presidente Javier Milei, expresó que su renuncia está guiada por “la defensa irrestricta de la libertad”, el respeto a la Constitución y su compromiso con el proyecto de transformación impulsado por el Ejecutivo. Sin embargo, advirtió que no está dispuesta a que su nombre sea utilizado como herramienta para “obstaculizar el rumbo del país”.
Villaverde sostuvo que deja de lado la posibilidad de asumir por una decisión que nace “del amor, la responsabilidad y la coherencia”, asegurando que su familia ocupa un lugar central en este momento de su vida.
“Mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar”, afirmó, revelando que su familia ha sido víctima de amenazas y difamaciones que la empujaron a repensar su futuro inmediato.
En la carta, Villaverde cuestionó duramente a sectores políticos que, según sostuvo, buscan utilizar su designación como herramienta para frenar las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.
“Sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar el proyecto de cambio”, denunció.
Afirmó que no formará parte de maniobras destinadas a poner en riesgo el rumbo del país:
“No voy a ser parte de un juego que ponga en riesgo el futuro de millones de argentinos”.
*** De lo publicado en Diario Río Negro.
