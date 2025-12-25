HUERGO RECUPERA UN ESPACIO EMBLEMÁTICO: LA PASARELA Y LA FUENTE DE AGUA DE AVDA. SAN MARTÍN YA LUCEN RENOVADAS.
Recibimos esta Navidad compartiendo una gran novedad para
toda la comunidad: llevamos adelante la refacción integral y el
reacondicionamiento de la pasarela peatonal y la fuente de agua ubicadas sobre
Avda. San Martín, frente a la plaza Libertad.
Estos trabajos tuvieron como objetivo mejorar la seguridad,
el funcionamiento, la estética y la puesta en valor del espacio público,
jerarquizando un sector de uso recreativo y de importante tránsito peatonal.
Las tareas realizadas comprendieron intervenciones
estructurales, hidráulicas, paisajísticas y de terminaciones generales, entre
las que se destacan:
- Colocación de barandas metálicas
de protección a lo largo de la pasarela, ancladas a la estructura existente.
- Ejecución de una carpeta de hormigón
sobre la estructura existente para regularizar el plano de circulación y
garantizar una adecuada terminación para el tránsito peatonal.
- Ejecución y puesta en funcionamiento del
sistema de riego y de la fuente de agua, incorporando un sistema de movimientos
ascendentes, con cañerías, boquillas y conexiones adecuadas, logrando un efecto
visual acorde al diseño previsto.
- Construcción de
cordón cuneta para ordenar los escurrimientos pluviales, delimitar áreas y
mejorar la integración de la pasarela y la fuente con el entorno urbano
inmediato.
- Colocación de paños de césped en
sectores definidos, contribuyendo a la puesta en valor paisajística del espacio
y su integración con la plaza Libertad.
- Instalación de nuevas luminarias y realización
de tareas de pintura general, mejorando la estética, protección y durabilidad
de las estructuras.
- Luego de muchos años, y con
mucho esfuerzo y compromiso, recuperamos un espacio que forma parte de la
identidad de Ingeniero Huergo, que gracias a estos trabajos vuelve a tener
vida.
Fuente de información: Municipio de Ing. Huergo.
