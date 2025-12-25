jueves, 25 de diciembre de 2025

HUERGO RECUPERA UN ESPACIO EMBLEMÁTICO: LA PASARELA Y LA FUENTE DE AGUA DE AVDA. SAN MARTÍN YA LUCEN RENOVADAS.


Recibimos esta Navidad compartiendo una gran novedad para toda la comunidad: llevamos adelante la refacción integral y el reacondicionamiento de la pasarela peatonal y la fuente de agua ubicadas sobre Avda. San Martín, frente a la plaza Libertad.

Estos trabajos tuvieron como objetivo mejorar la seguridad, el funcionamiento, la estética y la puesta en valor del espacio público, jerarquizando un sector de uso recreativo y de importante tránsito peatonal.

Las tareas realizadas comprendieron intervenciones estructurales, hidráulicas, paisajísticas y de terminaciones generales, entre las que se destacan:

- Colocación de barandas metálicas de protección a lo largo de la pasarela, ancladas a la estructura existente.

- Ejecución de una carpeta de hormigón sobre la estructura existente para regularizar el plano de circulación y garantizar una adecuada terminación para el tránsito peatonal.

-  Ejecución y puesta en funcionamiento del sistema de riego y de la fuente de agua, incorporando un sistema de movimientos ascendentes, con cañerías, boquillas y conexiones adecuadas, logrando un efecto visual acorde al diseño previsto.

-  Construcción de cordón cuneta para ordenar los escurrimientos pluviales, delimitar áreas y mejorar la integración de la pasarela y la fuente con el entorno urbano inmediato.

- Colocación de paños de césped en sectores definidos, contribuyendo a la puesta en valor paisajística del espacio y su integración con la plaza Libertad.

-  Instalación de nuevas luminarias y realización de tareas de pintura general, mejorando la estética, protección y durabilidad de las estructuras.

- Luego de muchos años, y con mucho esfuerzo y compromiso, recuperamos un espacio que forma parte de la identidad de Ingeniero Huergo, que gracias a estos trabajos vuelve a tener vida.

Fuente de información: Municipio de Ing. Huergo.

