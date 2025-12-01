Con lluvia Piñón Fijo estuvo en Regina.

A pesar de la lluvia, vecinos y vecinas compartieron una noche llena de música, baile y alegría con las presentaciones de los barrios y el show en vivo de Piñón Fijo, que hizo cantar y sonreír a grandes y chicos.
Las familias disfrutaron de números de canto, instrumentos, danza urbana, folclore y el cierre a puro ritmo con la murga, celebrando todo el trabajo realizado a lo largo del año por los equipos de Cultura y Deportes.
El jueves 11 se realizará el Cierre 2, con presentaciones artísticas, banderas y entrega de certificados.
Municipalidad de Villa Regina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario