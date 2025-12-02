Shows, feria y torta de cumpleaños: así serán los festejos por los 80 años de Villa Alberdi.
Como sucedió hace un año, este lunes el barrio Villa Alberdi celebrará su 80° aniversario con una gran fiesta en el Parque Temático de los Dinosaurios, un espacio que se ha convertido en punto de encuentro y de atracción turística para la ciudad y la región. Los festejos son organizados por el Municipio y se invita a la ciudadanía a compartir la torta de cumpleaños y a participar de una jornada colmada de música, actividades artísticas y feria.
La celebración comenzará a las 19,30 e incluirá un acto protocolar que contará con la participación de la Banda Municipal Romandino Grossi, encargada de la interpretación de los himnos. Además, subirán al escenario para presentar sus números artísticos los talleres de Música Popular y Folklore del programa Mi Barrio Se Mueve.
A lo largo del día se montará una feria de artesanos y emprendedores en los alrededores de la plaza, tal como ocurrió el año pasado cuando una multitud recorrió más de cuarenta puestos durante el festejo por los 79 años del barrio. Para esta edición, se evaluaría la instalación de un escenario frente al parque temático, sobre el canal, lo que implicará cortes de calles para garantizar el desarrollo de los espectáculos.
El cierre de la jornada estará a cargo de los grupos Parranderos y Disfruto, que ofrecerán un show en vivo para animar el final de los festejos. Además, se compartirán choripanes, torta de cumpleaños y distintas propuestas destinadas a celebrar junto a la comunidad un nuevo aniversario de uno de los barrios más alejados del centro, pero con mayor historia en la ciudad.
En los días previos, la municipalidad realiza tareas de embellecimiento en la plaza del barrio, que incluyeron reparaciones, trabajos de pintura y podría sumarse la colocación del pino navideño.
