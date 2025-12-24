La final. Club Atlético Regina Campeón. En la gloria.

Está vez y luego de igualar en puntos tras una enorme campaña, Atlético Regina y La Amistad definieron el título de la Liga Confluencia 2025.
El encuentro se disputó en la cancha de Unión Alem Progresista de Allen y tras el empate sin goles en los 90', el Albo se impuso por penales.
El arquero de La Amistad Franco Dobler fue la figura de su equipo tapando varias pelotas durante el partido, convirtiéndose en el responsable absoluto de caer durante los 90 minutos, se lució en la definición desde el punto penal, pero no le alcanzó para ser Campeón .
El equipo de Diego Napolitano fue superior en el primer tiempo y tuvo cinco chances claras para abrir el marcador, fue Dobler quien trás un par de atajadas evito la caída de su valla ante Franco López, además Ulises Romero la reventó contra el travesaño, en tanto que a Rubén García y Tobías Rivas se les escapó ahí nomás la apertura del marcador.
La Amistad intentó manejar la pelota lo logró por momentos, pero el trabajo y la lucha en el mediocampo del Albo evitó que sus rivales pudieran profundizar en ataque, yéndose al descanso sin llevar peligro a la valla defendida por Franchelli
Apenas iniciado el complemento, Dobler volvió a salvar a La Amistad tras una jugada de García y la definición mordida del Pana Rivas.
Con el correr de los minutos, La Amistad se afirmó en defensa y empezó a acercarse con un par de remates lejanos. Sobre los 26' tuvo su chance más clara en la noche, cuando Kevin Guajardo se escapó a dos defensores tras un pelotazo largo y quedó mano a mano con Franchelli. Primero lo quiso eludir y no pudo y luego remató al primer palo, pero el arquero tapó en gran forma.
En los penales, Dobler ratificó porqué fue la figura de la noche con tres atajadas excelentes, pero sus compañeros Guajardo y Figueroa no pudieron con Franchelli y Santa Cruz desvió uno de los remates.
Atlético Regina: Axel Franchelli; Damián Leal, Facundo Acuña, Facundo Gutiérrez y Luis Vega; Jeremías Maciel, Enzo Yáñez, Ulises Romero y Franco López; Tobías Rivas y Rubén García.
DT: Diego Napolitano.
La Amistad: Franco Dobler; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Zelaya y Mirko Enriquette; Santiago Garcés, Jorge Sanhueza, Antonio Santa Cruz, Nicolás Domínguez; Valentín Salinas y Kevin Guajardo.
DT: Alfredo Tizza
Cambios: ST 10 Alex Salvo por Domínguez (LA),16 Martín Lires por López (AR), 23 Lorenzo Sáez por Alonso (LA), 28 José Díaz por Leal (AR), 46 Damián Cares y Nélson Rodríguez por Sanhueza y Salinas (LA), 47 Guillermo Aguirre, Emanuel González por Vega y Maciel (AR).
Penales: Dobler le atajó a Aguirre, Franchelli le atajó a Guajardo, Gonzalez anotó (1-0), Santa Cruz la tiró por arriba del travesaño, Romero anotó para Regina (2-0), Zelaya anotó para La Amistad (2-1), Lires anotó para Regina (3-1), Salvo anotó para La Amistad (3-2), Dobler le atajó a Rubén García, Santiago Garcés anotó para La Amistad (3-3).
Rivas anotó para Regina (4-3), Franchelli le atajó a Figueroa.
Árbitro: Ezequiel Escobar
Cancha: La Mejor del Valle, Allen
Fuente: Eliana Inostroza
Imágenes: Cortesía y Prensa CAR
Crédito: LMCipolletti
|Los festejos del ALBO CAMPEÓN.
