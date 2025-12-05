viernes, 5 de diciembre de 2025

TERMINAMOS LO QUE COMENZAMOS, 12º ENCUENTRO ZONAL DE ESCUELITAS.

 



TERMINAMOS LO QUE COMENZAMOS, 12º ENCUENTRO ZONAL DE ESCUELITAS.

Este lunes 8 de diciembre la Subcomisión de fútbol infantil del Club Atlético Regina termina el encuentro zonal de escuelitas, en este caso su 12º edición desde las 18.00 horas y que el pasado viernes se postergó por las fuertes lluvias.
El valor de las entradas es de $3.000 (menores de 12 años no pagan) y las categorías que participen de los partidos serán de la 2014 a la 2020.
Hasta el momento, las escuelas invitadas confirmadas son:
· Escuela de Fútbol Club Atlético Regina
· Escuela de Fútbol Antártida
· Complejo Patagonia
· Escuela de Fútbol de Gardín
· Huergol
· Escuela de Fútbol Loco x vos
· Ruca di Calcio
· Escuela de Fútbol Libertad
· Club Social y Deportivo Godoy
· Escuela de Fútbol Los Dibus
· Escuela de Fútbol Barrio Melipal
Publicado por en
Etiquetas: , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)