TERMINAMOS LO QUE COMENZAMOS, 12º ENCUENTRO ZONAL DE ESCUELITAS.
El valor de las entradas es de $3.000 (menores de 12 años no pagan) y las categorías que participen de los partidos serán de la 2014 a la 2020.
Hasta el momento, las escuelas invitadas confirmadas son:
· Escuela de Fútbol Club Atlético Regina
· Escuela de Fútbol Antártida
· Complejo Patagonia
· Escuela de Fútbol de Gardín
· Huergol
· Escuela de Fútbol Loco x vos
· Ruca di Calcio
· Escuela de Fútbol Libertad
· Club Social y Deportivo Godoy
· Escuela de Fútbol Los Dibus
· Escuela de Fútbol Barrio Melipal
No hay comentarios:
Publicar un comentario