Cubren una vacante en la Cámara Civil de Neuquén y se abre otra en el Tribunal de Cuentas.
Será uno de los pases del año, cuando la Legislatura le preste acuerdo. Laura Serrano, exfiscalía de Estado, actual vocal del Tribunal de Cuentas, ganó el concurso para camarista civil.
Serrano nació hace 50 años en Villa Regina, se recibió en la Universidad Nacional del Comahue y como junior trabajó en la actividad privada con los abogados Rodolfo Ponce de León (dirigente peronista rionegrino ya fallecido) y Jorge Crespo, hoy Procurador General de Río Negro.
Se instaló en Neuquén y la contrataron en el ministerio de Seguridad. También fue asesora de Oscar Lavaggi, un kinesiólogo que formó parte de la primera integración del Consejo de la Magistratura (2007).
Recorrida por el Estado.
Trabajó seis años en la fiscalía de Estado, donde llegó al cargo de directora Provincial de Dictámenes, y el 5 de enero del 2015 asumió en el Tribunal de Cuentas, propuesta por Jorge Sapag y aprobada por la Legislatura con 25 votos favorables (entre ellos el de Alejandro Vidal, hoy consejero de la magistratura por el MPN) y dos negativos.
Le asignaron auditar la administración central, el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura. En ese lugar la encontró el escándalo por los planes sociales, que estalló en junio del 2022. Como reveló diario RÍO NEGRO en su momento, a propuesta suya el 15 de septiembre de aquel año se abrió una investigación de oficio en ese organismo extrapoder.
En el Tribunal de Cuentas, el gobernador Rolando Figueroa ya ubicó a Juan Pabo Dirr como presidente y al contador Marcelo Raimondo como vocal. También son vocales la contadora Ana Esteves (otra de la época de Jorge Sapag) y el abogado Antonio Di Maggio, además de la candidata a camarista civil. Cobran el sueldo equivalente al de un juez de primera instancia.
Desempeño en el concurso.
El desempeño de Serrano fue regular en la etapa técnica del concurso organizado por el Consejo de la Magistratura: 10,50 puntos en el escrito (sobre 20) y 12,50 en el oral (sobre 20). Le asignaron 14,46 por antecedentes y desniveló a su favor en la entrevista personal: 19,86 (todos la calificaron con el máximo puntaje salvo Belén de los Santos, de UxP).
Eso le permitió totalizar 57,32, suficiente superar a Diego Ariel de Virgilio, abogado de Quilmes radicado en Cipolletti, quien sumó 56,36.
Si la Legislatura aprueba su pliego se sumará a la Cámara que integran Jorge Daniel Pascuarelli; Cecilia Pamphile; Patricia Mónica Clerici y Gabriel Ángel Ciucci. Hay otro concurso lanzado para la sexta vacante que se desarrollará el año próximo.
