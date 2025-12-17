Dictaron asueto para municipales de Regina. Habrá asueto administrativo en Río Negro.

Dictaron asueto para municipales de Regina para el el 24 y 31 de diciembre
A través de un decreto del intendente Luis Albrieu, se
estableció el asueto para el personal municipal.
Mediante el decreto 173/25, el intendente de Villa Regina,
Luis Albrieu declaró el asueto para trabajadores municipales para este 24 y 31
de diciembre; por lo que ninguno de esos días habrá atención al público.
No obstante, se remarcó que se garantizará la prestación de
todos los servicios esenciales que están a cargo del municipio reginense, para
no afectar a los vecinos de la ciudad ante situación de urgencia o emergencia.
En el decreto, el jefe comunal reginense destacó que las dos
fechas “tradicionalmente están destinadas a la reunión familiar y a la
celebración de acontecimientos de profundo significado social y cultura”; por
lo que se establece el asueto para los trabajadores del municipio “a fin de
posibilitar su adecuada participación en las celebraciones”.
Al mismo tiempo, apuntó que la medida “se adopta sin
perjuicio de asegurar la continuidad de los servicios esenciales”, por lo que
se tomarán los recaudos necesarios “para disponer de las guardias necesarias”
para la atención de situaciones de urgencia y emergencia planteadas por
contribuyentes de la ciudad.
::: ::: :::
Habrá asueto administrativo en Río Negro los días 24 y 31 de
diciembre.
La medida alcanza a todas las áreas de la Administración
Pública Provincial.
El Gobierno de Río Negro otorgó asueto administrativo al
personal de la Administración Pública Provincial para los días 24 y 31 de
diciembre de 2025, con el objetivo de facilitar los traslados y los encuentros
familiares en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
La decisión fue formalizada a través del Decreto 1084/2025,
firmado por el Gobernador Alberto Weretilneck.
La medida alcanza a todas las áreas de la Administración
Pública Provincial. Además, se invitó a los demás Poderes del Estado y a los
Municipios de Río Negro a adherir a lo dispuesto en el decreto.
En el caso de los organismos que prestan servicios públicos
esenciales, se solicitó instrumentar las medidas necesarias para garantizar su
normal funcionamiento durante ambas jornadas, mediante guardias y esquemas
especiales.
*** Noticias publicadas en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario