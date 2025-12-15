Con un museo histórico se presentó la edición N°50 de la Regata del Río Negro.
El acto protocolar se desarrolló hoy en la sede del Club Náutico La Ribera de Viedma, con la presencia del Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, autoridades provinciales, municipales y palistas de distintos clubes. En el lugar, se montó un museo con botes, palas, recortes de archivos, fotos y trofeos de ediciones anteriores que construyen la identidad de la mítica competencia.
Para esta edición que será del 8 al 18 de enero, habrá más de 60 botes dobles divididos en 8 categorías olímpicos y 10 de travesías que busquen superar las nueve etapas con el menor registro posible y obtener la gloria eterna. Además, nuevamente estará la modalidad recreativa “Touring”. En este sentido, es vital reiterar que se recuperan etapas históricas, sumando así, más de 400 km del río Negro.
Cabe destacar que la dupla que logre consagrarse en K2 Senior, además de obtener la Copa Challenger, tendrá como galardón extra los pasajes para competir en la próxima edición del Descenso del Sella que serán costeados por el Diario Río Negro y el Club Náutico La Ribera.
El Presidente de la institución, Marcelo Barra, destacó que “estamos felices de recuperar etapas históricas, de poder brindar una competencia de estas exigencias y de poder mantener viva la historia. Quienes amamos el canotaje y competimos en esta disciplina queremos correr siempre la Regata”.
“Creemos que será una gran fiesta y esperamos que toda la provincia se acerque al río para disfrutar de esta fiesta tan importante que cumple 50 ediciones. Estamos seguros que los palistas y las familias del canotaje disfrutarán mucho”, remarcó.
Por su parte, el intendente de Viedma, Marcos Castro, adelantó que la Fiesta del Río recibirá la llegada de la Regata y que con artistas nacionales culminará el 18 de enero. En esta línea enfatizó “quiero felicitar a la comisión organizadora de la Regata y a la gente del Club Náutico La Ribera por el incansable esfuerzo que conlleva esta competencia y nosotros como municipio estamos orgullosos de poder acompañarlos”.
Luciano Sepúlveda, el titular de Deportes del Partido de Patagones expresó “queríamos demostrar con hechos lo que siempre decimos que es trabajar en conjunto por nuestra comarca y esta competencia sin dudas era una de las más importantes. Agradezco la predisposición de Cristian Cardozo, titular de Deportes de la Provincia de Buenos Aires para que por primera vez estemos acompañando una edición de la Regata”.
En el mismo sentido, Ignacio Russo, el responsable de Deportes de la Provincia de Neuquén señaló “esta competencia demuestra el trabajo en conjunto de tres provincias unidas por una pasión y es el ejemplo que Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck nos han mostrado. Estamos felices de que se largue nuevamente de Plottier”.
“Hay que reconocer el trabajo del Club y de aquellos hacedores de la Regata Internacional del Río Negro como lo fue Ticlo López, Óscar Sanguinetti y Gómez, pero también otros propulsores como Coco Coronel que brindó su vida entera a la Regata del Río Negro”, detalló Russo.
Finalmente el Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck manifestó “La Regata es simbolismo, ejemplos e historia que ha tracendido a la provincia y al país por lo que genera. Es movilizante y sensibiliza ver el recorrido a lo largo de estás cincuenta ediciones”.
“Desde nuestro gobierno estamos convencidos que es un evento que pertenece a la identidad rionegrina. Sin la Regata a nuestra provincia le faltaría algo”, cerró el mandatario.
Cabe destacar que al igual que en este 2025, la Regata será transmitida vía streaming por el canal oficial en Youtube, con un equipo conformado por Race Producciones. En cuanto a la transmisión serán más de 10 radios la que tomen la señal en toda la provincia y se podrá ver por los canales Sao TV, Video Cable de Conesa y Canal 10.
Mientras que los encargados del cronometraje oficial y de llevar adelante el sistema de inscripciones será Fénix Multieventos. Estos últimos al igual que Race, firmaron contratos de prestación de servicios en el acto de hoy.
