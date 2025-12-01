lunes, 1 de diciembre de 2025

CARTELERA DE ESPECTÁCULOS DICIEMBRE 2025.

 


CARTELERA DE ESPECTÁCULOS DICIEMBRE 2025.

Se termina el año y en nuestro Cine Teatro Círculo Italiano acerca la cartelera de espectáculos.

- La máquina de hacer pájaros del Profesor Mario Ormeño. 

Muestra anual | Jueves 4 Diciembre | 20:30 horas.


Fiesta GRANA. Círculo Italiano. 99 años.

Viernes 5 a las 19:30 horas Círculo Italiano festeja los 99 años (desde los inicios de la Colonia Regina a la Ciudad de Villa Regina) en la sede deportiva Avda. Cipolletti 731.

- Ballet Español y foclórico ¡CANTA Y BAILA LATINOAMERICA! | Sábado 6 Diciembre 21 horas.

- UDC URBAN DANCE CREW In The End | Domingo 7 Diciembre | 20 horas.

- Una noche de película CLAVE DE SOL |Sala Dante Alighieri Domingo 7 Diciembre 20 horas.

- Entre dos aguas LAS MORACA | Sábado 13 Diciembre 21 horas.

- Orquesta Filarmónica de Río Negro. | Viernes 19 Diciembre a las 21 horas | ENTRADA GRATUITA.

Publicado por en
Etiquetas: , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)