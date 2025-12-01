CARTELERA DE ESPECTÁCULOS DICIEMBRE 2025.
Se termina el año y en nuestro Cine Teatro Círculo Italiano acerca
la cartelera de espectáculos.
- La máquina de hacer pájaros del Profesor Mario Ormeño.
Muestra anual |
Jueves 4 Diciembre | 20:30 horas.
Fiesta GRANA. Círculo Italiano. 99 años.
Viernes 5 a las 19:30 horas Círculo Italiano festeja los 99 años (desde los inicios de la Colonia Regina a la Ciudad de
Villa Regina) en la sede deportiva Avda. Cipolletti 731.
- Ballet Español y foclórico ¡CANTA Y BAILA LATINOAMERICA! |
Sábado 6 Diciembre 21 horas.
- UDC URBAN DANCE CREW In The End | Domingo 7 Diciembre | 20 horas.
- Una noche de película CLAVE DE SOL |Sala Dante Alighieri
Domingo 7 Diciembre 20 horas.
- Entre dos aguas LAS MORACA | Sábado 13 Diciembre 21 horas.
- Orquesta Filarmónica de Río Negro. | Viernes 19 Diciembre a
las 21 horas | ENTRADA GRATUITA.
