Estadio “DANTE VESPRINI" del Círculo Italiano. “𝑬𝒍 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒐𝒍𝒐 𝑵𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐”.
𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋.
La Asociación Civil Círculo Italiano desea compartir con toda la comunidad una noticia muy especial para nuestra historia y nuestro corazón granate. Con profundo respeto hacia todas las personas que, a lo largo de los años, dedicaron su tiempo y esfuerzo al cuidado de nuestras instalaciones deportivas, anunciamos que, por primera vez en nuestra historia, nuestro estadio de fútbol tendrá un nombre oficial.
En la Asamblea General Ordinaria del día miércoles 10 de diciembre de 2025, socios y miembros de la Comisión Directiva votaron a favor de la propuesta presentada por el socio Diego Federico Pérez y avalada por la Sub Comisión de Fútbol, designando oficialmente a nuestro estadio como “DANTE VESPRINI”.
Don Dante, inmigrante italiano que llegó a Villa Regina en 1951, fue una figura fundamental en la vida diaria del club. Durante más de dos décadas cuidó nuestra cancha, la pileta, el quincho y las tribunas con una dedicación ejemplar. Su compromiso, su forma de trabajar y el cariño que transmitía dejaron una huella profunda en generaciones de jugadores, socios y familias.
Entre sus muchas expresiones, había una que lo identificaba y que reflejaba su enorme sentido de pertenencia: “𝑬𝒍 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒐𝒍𝒐 𝑵𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐”. Así llamaba al club que sintió como su hogar y que cuidó como propio. Esa frase, tan simple como poderosa, resume el espíritu con el que vivió su vida dentro de la institución.
Este reconocimiento no busca desmerecer el valioso trabajo de quienes también cumplieron ese rol, sino destacar que la figura de Don Dante representa de manera especial el esfuerzo, la comunidad y el cariño que nos definen como club.
A partir de hoy, nuestro estadio llevará con orgullo su nombre, honrando su legado y acompañando el futuro de “𝑬𝒍 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒐𝒍𝒐 𝑵𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐”.
MERECIDO RECOCIMIENTO A DANTE VESPRINI.
“𝑬𝒍 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒐𝒍𝒐 𝑵𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐”.
