Regalo del Círculo Trentino Reginense al Círculo Italiano por los 99 años.

 


𝙂𝙧𝙖𝙯𝙞𝙚 𝙢𝙞𝙡𝙡𝙚 𝘾𝙞𝙧𝙘𝙤𝙡𝙤 𝙏𝙧𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙤 𝙥𝙚𝙧 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙧𝙚𝙜𝙖𝙡𝙤.

Agradecemos a la Comisión Directiva del Círculo Trentino de Villa Regina por este hermoso Laurel que nos acercaron hasta nuestra Sede Cultural.
Sigamos construyendo juntos, honrando el pasado, celebrando el presente y soñando con un futuro todavía más grande.
Círculo Italiano.


 

