miércoles, 10 de diciembre de 2025
Regalo del Círculo Trentino Reginense al Círculo Italiano por los 99 años.
𝙂𝙧𝙖𝙯𝙞𝙚 𝙢𝙞𝙡𝙡𝙚 𝘾𝙞𝙧𝙘𝙤𝙡𝙤 𝙏𝙧𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙤 𝙥𝙚𝙧 𝙦𝙪𝙚𝙨𝙩𝙤 𝙧𝙚𝙜𝙖𝙡𝙤.
Agradecemos a la Comisión Directiva del C
írculo Trentino de Villa Regina por este hermoso Laurel que nos acercaron hasta nuestra Sede Cultural.
Sigamos construyendo juntos, honrando el pasado, celebrando el presente y soñando con un futuro todavía más grande.
Círculo Italiano.
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
en
6:53
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest
Etiquetas:
Acción Comunitaria.
,
Cine Teatro Círculo Italiano de Villa Regina.
,
Círculo Trentino Regina.
,
Noticias
,
Sociales
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entrada más reciente
Entrada antigua
Inicio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario