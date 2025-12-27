sábado, 27 de diciembre de 2025

RÍO NEGRO TIENE SUS REPRESENTANTES PARA EL FESTIVAL DE BARADERO 2026.


Culminó hace minutos el Pre Baradero en el Galpón de las Artes de la ciudad de Villa Regina, donde Martín Betancourt y Hernán Cuevas tuvieron la difícil tarea de "Jurar" a quienes representarán a nuestra provincia en el próximo Festival Nacional de Baradero.
Integran la delegación oficial:
Canción Inedita
1° Hugo Garcé
2° Pedro Villegas
Cantor Surero
1° Pedro Villegas
Vocal de tango
1° Melanie Ricca
1° Domingo López
Vocal Folklore
1° Pablo Riquelme
Malambo Sureño femenino
1° Brisa Sanchez
Malambo Sureño Masculino
1° Sergio Villegas
Pareja Tango Fantasía
1° Gonzalez - Villegas
Pareja de Zamba
1° Rosales - Quiroga
2° Lacoste - Filet
Delegada: Laura Escobar
Saludamos y felicitamos a todos los representantes de nuestra región, que estarán en una nueva edición del Festival Nacional de Baradero.


Fuente de información e imágenes:
Radio Slogan 94.7
Somos parte de tú vida.
