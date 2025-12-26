Verano a pleno. Vuelve la pileta del Club Atlético Regina.

¡ESTE SÁBADO VUELVE LA PILE DEL ALBO!
Para que disfrutes del verano a pleno, este sábado vuelve
¡La pile del Albo! con los mejores precios, un amplio espacio verde, sombra y
más.
Abrimos todos los días de 14.00 a 20.00 horas, contamos con
servicio de buffet y el uso de gorrito es obligatorio (si no tenés, en la
entrada alquilamos).
El valor será de $5.000 para el socio al día, $6.000 el no
socio. El grupo familiar socio de 4 personas abonará $16.000 y el de no socios
$20.000.
¡Te esperamos en la pileta más linda para disfrutar juntos
del calor!
*** Pileta Club Atlético Regina.
