viernes, 26 de diciembre de 2025

Verano a pleno. Vuelve la pileta del Club Atlético Regina.

 


¡ESTE SÁBADO VUELVE LA PILE DEL ALBO!

Para que disfrutes del verano a pleno, este sábado vuelve ¡La pile del Albo! con los mejores precios, un amplio espacio verde, sombra y más.

Abrimos todos los días de 14.00 a 20.00 horas, contamos con servicio de buffet y el uso de gorrito es obligatorio (si no tenés, en la entrada alquilamos).

El valor será de $5.000 para el socio al día, $6.000 el no socio. El grupo familiar socio de 4 personas abonará $16.000 y el de no socios $20.000.

¡Te esperamos en la pileta más linda para disfrutar juntos del calor!

*** Pileta Club Atlético Regina.


Publicado por en
Etiquetas: , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)