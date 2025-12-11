jueves, 11 de diciembre de 2025

La cocina italiana fue declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por decisión unánime del Comité Intergubernamental de la UNESCO.

 



¡La cocina italiana ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO!

Este es un reconocimiento extraordinario al conocimiento, las tradiciones y la creatividad que unen a generaciones y enriquecen a las comunidades locales, haciendo de Italia un país único en el mundo.
Este logro refleja el compromiso general y la salvaguarda del patrimonio agroalimentario, la promoción de la gastronomía y la cadena de suministro agroalimentario como herramienta para el diálogo, la cooperación, la solidaridad y la paz.
La cocina italiana es la historia de un pueblo que ha preservado su conocimiento y lo ha transformado en excelencia, generación tras generación.

*** Círculo Trentino de Villa Regina. 

Publicado por en
Etiquetas: , , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)