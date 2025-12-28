Hugo Garcé al FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE BARADERO 2026 ( BS. AS).
Representarán a nuestra provincia en el próximo Festival Nacional de Baradero.
Integran la delegación oficial:
Canción Inédita
1° Hugo Garcé
2° Pedro Villegas
Cantor Surero
1° Pedro Villegas
Vocal de tango
1° Melanie Ricca
1° Domingo López
Vocal Folklore
1° Pablo Riquelme
Malambo Sureño femenino
1° Brisa Sánchez
Malambo Sureño Masculino
1° Sergio Villegas
Pareja Tango Fantasía
1° Gonzalez - Villegas
Pareja de Zamba
1° Rosales - Quiroga
2° Lacoste - Filet
Delegada: Laura Escobar.
