domingo, 28 de diciembre de 2025

Hugo Garcé al FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE BARADERO 2026 ( BS. AS).

 

Del face de Hugo Garcé .

Representarán a nuestra provincia en el próximo Festival Nacional de Baradero.

Integran la delegación oficial:
Canción Inédita
1° Hugo Garcé
2° Pedro Villegas
Cantor Surero
1° Pedro Villegas
Vocal de tango
1° Melanie Ricca
1° Domingo López
Vocal Folklore
1° Pablo Riquelme
Malambo Sureño femenino
1° Brisa Sánchez
Malambo Sureño Masculino
1° Sergio Villegas
Pareja Tango Fantasía
1° Gonzalez - Villegas
Pareja de Zamba
1° Rosales - Quiroga
2° Lacoste - Filet
Delegada: Laura Escobar.
Fuente de información e imágenes:
Radio Slogan 94.7
Somos parte de tú vida.

