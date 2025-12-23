martes, 23 de diciembre de 2025
Horarios de recolección de residuos para las fiestas.
Municipio de Villa Regina informa que el miércoles y jueves no habrá recolección de residuos domiciliarios en el turno noche. Solamente se prestará en turno mañana.
El vienes se realizará con normalidad.
