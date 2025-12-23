martes, 23 de diciembre de 2025

Horarios de recolección de residuos para las fiestas.

 



Municipio de Villa Regina informa que el miércoles y jueves no habrá recolección de residuos domiciliarios en el turno noche. Solamente se prestará en turno mañana.
El vienes se realizará con normalidad.
Publicado por en
Etiquetas: , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)