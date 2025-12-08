Los 80 años de Villa Alberdi.

Curiosidades: dinos que parecen caminar y una historia que empezó casualidad.
Este parque no nació como tal. La idea original era hacer un solo dinosaurio en la plaza, un dinotobogán. Pero al entonces —y actual— intendente Luis Albrieu se le ocurrió algo más grande: sumar un dinosaurio por año para cada aniversario del barrio. Así, a fines de 2009, cuando Villa Alberdi cumplía 64 años, arrancó la tradición que hoy ya lleva seis esculturas, entre ellas el imponente Giganotosaurio Carolini, homenaje a uno de los mayores saurios descubiertos en la Patagonia.
Detrás de estas obras está Lisardo “Áspero” Acuña, quien recuerda entre risas cómo surgió la idea de que algunos dinos parezcan estar caminando: “Se me ocurrió para que fueran distintos del resto. Sino eran mesas”, bromea. La técnica para imitar movimiento en estructuras tan grandes, se transformó en una marca registrada del parque.
Un parque que sorprende a turistas extranjeros:
Así se armaron los gigantes del barrio.
Lisardo lo recuerda así: “La idea original de un vecino del barrio era de hacer un solo dinosaurio, el dinotobogán. Nada más.” Pero en ese momento, al intendente Luis Albrieu se le ocurrió algo más grande: aprovechar el aniversario del barrio para inaugurar un dinosaurio por año. Y así, a fines de 2009, cuando Villa Alberdi cumplía 64, empezó a tomar forma lo que hoy es un parque temático.
El primer dino fue el más chiquito, armado en Cumelén. Después vino el Argentinosaurio, el más grande. Y ahí llegó la idea: “Se me ocurrió hacerlo caminando para que fuera distinto del resto. Sino eran mesas”, cuenta Lisardo a LCR entre risas, porque quienes conocen la complejidad técnica saben que lograr esa sensación de movimiento en una estructura gigante es complejo.
“Para mí es un orgullo hacerlo y formar parte de un atractivo de la ciudad. Me encanta hacer estos trabajos.”
Los dinosaurios están hechos con estructuras internas de tubos, caños y fierros de distintos calibres. Luego vienen la malla metálica, el cemento, el revoque, la pintura y un mantenimiento constante de todos los años.
En los comienzos eran tres quienes estaban a cargo de construir: Lisardo, Luis Ferreira y “Niño” Jara. Con el tiempo, se fueron sumando manos para proyectos más grandes como el dinotobogán y el “nacimiento del dino”, los dos cascarones de huevos, donde desde uno de ellos nace, justamente, el ovíparo.
El desafío del traslado y armado.
“Tuvimos que alquilar un transporte del consorcio de agua, un tráiler donde llevan máquinas, y otra grúa porque las municipales no eran suficientes porque los dinos eran muy pesados”, cuenta Lisardo. Los anclajes tuvieron que enterrarse con cemento para sostener el peso, y tanto el Argentinosaurio como el Rex llegaron en tres partes: cabeza, cuello y cola.
“Había que hacer coincidir el esqueleto con la grúa, fue un trabajo que llevó tiempo y esfuerzo. Por suerte salió todo bien y hoy todos lo disfrutamos.”
Un parque que ya es parte de la identidad reginense.
Actualmente son seis los dinosaurios que habitan el parque, cada uno es protagonista de juegos, fotos y recuerdos que cada visitante se lleva de uno de los dos parques temáticos de la ciudad.
|En 2011, durante el aniversario 66 de Villa Alberdi, el intendente Luis Albrieu encabezó la inauguración de uno de los nuevos dinosaurios. La construcción del conjunto se completó cerca de 2015. Foto: gentileza.
|Lisardo “Áspero” Acuña fue reconocido por su trabajo en numerosas esculturas de la ciudad. Foto: gentileza.
|Lisardo Acuña trabajando en la soldadura de las piezas que componen a uno de los dinosaurios. Foto: gentileza.
|Lisardo trabajando en la estructura de uno de los dinos más grandes del parque. Foto: gentileza.
